Intel’den İrlanda’ya yatırım atağı
Dünyanın en önemli çip üreticilerinden Intel, yapay zeka sistemlerinde kullanılan işlemcilere yönelik talebin hızla artmasıyla birlikte İrlanda’daki bellek çipi üretim tesisine 5 milyar Euro'luk ek yatırım yapacağını açıkladı.
Deniz Güldağ
Intel, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İrlanda'nın başkenti Dublin’in batısında bulunan Leixlip tesisinin modernize edileceğini ve mevcut üretim kapasitesinin artırılıcağını duyurdu.
Yatırım, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı bellek çiplerine yönelik küresel talebin rekor seviyelere ulaşmasının ardından geldi. Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, çip üreticilerini üretim kapasitelerini artırmaya yönlendirirken, sektör genelinde yeni fabrika ve tesis yatırımları hız kazandı.
Intel’in İrlanda yatırımı aynı zamanda Avrupa Birliği’nin çip sektöründeki bağımsızlığını artırma çabalarıyla da örtüşüyor. AB, Çip Yasası (Chips Act) kapsamında Avrupa’daki çip üretim kapasitesini büyütmeyi ve yüksek performanslı çiplerde yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.