Intel'in geliri 13,7 milyar dolara geriledi

Intel, 2025 Ekim-Aralık dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 13,7 milyar dolara indi. Şirket, 2024'ün aynı döneminde 14,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, düşmesine rağmen piyasa beklentilerini aştı.

Bir önceki yılın son çeyreğinde yaklaşık 126 milyon dolar net zarar açıklayan Intel, 2025'in aynı döneminde 591 milyon dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 12 sent oldu. Intel, bir önceki yılın son çeyreğinde hisse başına 3 sent zarar açıklamıştı.

Intel'in 2025 genelinde elde ettiği gelir de 52,9 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılki toplam zararı ise 267 milyon dolar oldu.

Şirketin bilanço açıklamasında, bu yıl ilk çeyrekte 11,7 milyar dolar ila 12,7 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 21 sent zarar beklendiği bildirildi.