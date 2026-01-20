Intercontinental Exchange, 7/24 işlem yapılabilecek tokenize menkul kıymet platformu geliştiriyor

New York Borsası’nın (NYSE) çatı kuruluşu Intercontinental Exchange (ICE), tokenize edilmiş menkul kıymetlere yönelik yeni bir dijital işlem altyapısı üzerinde çalıştığını duyurdu. Blokzincir tabanlı olması planlanan platformun, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından bu yıl devreye girmesi hedefleniyor.

Yeni sistemle birlikte hisse senetleri gibi geleneksel finansal varlıkların dijital token’lar aracılığıyla işlem görmesi mümkün olacak. Böylece yatırımcılar, mevcut borsa saatlerine bağlı kalmadan işlem yapabilecek.

Anında takas ve stablecoin destekli işlem altyapısı

ICE tarafından yapılan açıklamada, platformun anında takas altyapısına sahip olacağı, işlemlerin dolar bazında gerçekleştirileceği ve stablecoin destekli fonlama seçeneklerinin de sunulacağı belirtildi. Bu yapının işlem sürelerini kısaltması ve piyasa verimliliğini artırması bekleniyor.

Tokenize edilmiş menkul kıymetlere sahip yatırımcıların, geleneksel hisse senedi sahipleriyle aynı şekilde temettü ve oy hakkı gibi haklardan yararlanacağı ifade edildi. Böylece dijital varlıkların mevcut sermaye piyasası kurallarıyla uyumlu biçimde işlem görmesi amaçlanıyor.

Öte yandan platformun faaliyete geçmesi için düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. ICE, regülasyonlara uyum sürecinin öncelikli olduğunu ve ilgili kurumlarla temasların sürdüğünü bildirdi.

Bu adım, küresel piyasalarda sürekli işlem talebinin artması ve dijital varlık teknolojilerinin geleneksel finans yapılarıyla daha fazla entegre edilmesi yönündeki eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.