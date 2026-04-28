InterContinental Istanbul’da üst düzey atama: Genel Müdürlük görevine Sinan Udil getirildi

BURCU SUNA/KONYA

Küresel deneyim İstanbul’a taşınıyor

InterContinental Istanbul, Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli isimlerinden Sinan Udil’in atandığını açıkladı.

Kariyerinde 35 yılı geride bırakan Udil, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Özbekistan ve Türkiye’de birçok prestijli otelde üst düzey yöneticilik yaptı. Yeni görevinde, uluslararası deneyimini İstanbul’un önde gelen şehir otellerinden birine taşıyacak.

Uluslararası markalarda üst düzey görevler

Meslek hayatına 1989 yılında Ankara’da başlayan Udil, Sheraton Hotels & Resorts ve Ramada bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

2009 yılında Genel Müdürlük pozisyonuna yükselen Udil, Hilton Worldwide çatısı altında yaklaşık 10 yıl boyunca farklı ülkelerde üst düzey yöneticilik yaptı; Hilton Garden Inn ve DoubleTree by Hilton markalarını yönetti.

Daha sonra IHG Hotels & Resorts ve Wyndham Hotels & Resorts bünyesinde Genel Müdür olarak görev alan Udil, son olarak Marriott International çatısı altında Le Méridien ve Renaissance Hotels markalarının yönetimini üstlendi.

Çok markalı ve çok kültürlü yönetim profili

Farklı coğrafyalarda edindiği deneyimle dikkat çeken Udil, Marriott, Hilton, IHG ve Wyndham gibi küresel markaların operasyonel standartlarını farklı pazarlara taşıyarak çok markalı yönetim kabiliyetiyle öne çıktı.

Sektöre yazarlık katkısı

Sinan Udil ayrıca, yöneticilik kariyerinin yanı sıra yazarlık çalışmalarıyla da sektöre katkı sunuyor.

Udil’in otelcilik alanındaki deneyimlerini aktardığı;

-The Essential Hotel Manager's Guide (2025)

-Food & Beverage Cost Control in Hospitality (2026)

-Otellerde Risk ve Kriz Yönetimi (2026)

başlıklı eserleri uluslararası platformlarda okuyucuyla buluşuyor.

“İstanbul’da bu görevi üstlenmek büyük onur”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Sinan Udil, “InterContinental Istanbul gibi dünyanın en prestijli şehir otellerinden birinin parçası olmak benim için büyük bir onur. Misafir memnuniyetini ve hizmet kalitesini her zaman önceliklendirdim. Bu anlayışı İstanbul’un eşsiz atmosferiyle buluşturmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Udil, yeni yönetim döneminde otelin, uluslararası standartlarını daha da ileri taşımayı ve misafir deneyiminde sürdürülebilir kaliteyi artırmayı hedeflediği sözlerine ekledi.