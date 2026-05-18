Interpump hisseleri tavsiye revizyonuyla tırmandı

Avrupa endüstriyel imalat sektörünün önemli aktörlerinden Interpump Group, finans çevrelerinden gelen pozitif raporların etkisiyle Milano Borsası'nda haftanın dikkat çekici yükselişlerinden birine imza attı. Uluslararası yatırım kuruluşu Kepler Cheuvreux, yayımladığı son hisse analizi raporunda İtalyan pompa üreticisine yönelik yatırım notunu yukarı yönlü güncelledi. Bu hamleyle birlikte Interpump pay senetleri, avro bölgesi borsalarındaki genel yatay seyre meydan okuyarak gün içerisinde yüzde 3’ün üzerinde net bir prim yaptı. Yatırımcıların bu tavsiye değişikliğine hızlı refleks vermesi, şirketin finansal sürdürülebilirliğine ve küresel sipariş hacmine duyulan güveni doğrudan tescilledi.

Hedef fiyat revizyonu alımları tetikledi

Yatırım kuruluşu, yayımladığı stratejik değerlendirme raporunda Interpump için daha önce belirlediği 'tut' tavsiyesini rafa kaldırarak net bir 'al' sinyali gönderdi. Şirketin özellikle otomotiv, su arıtma ve endüstriyel hidrolik segmentlerindeki güçlü operasyonel marjları gerekçe gösterilerek hisse başına hedef fiyatı 50 avro seviyesine kadar çıkarıldı. Bu revizyon, mevcut piyasa fiyatlamasının şirketin gerçek defter değerinin ve büyüme potansiyelinin gerisinde kaldığı yönündeki algıyı güçlendirdi. Kurumsal fonların sabah seansının açılışından itibaren blok alımlarla tahtaya girmesi, hisse senedi üzerindeki satış baskısını tamamen kırarken işlem hacmini de son bir ayın ortalamasının üzerine taşıdı.

Endüstriyel imalatta sipariş güvencesi

Interpump Group'un küresel tedarik zincirinde üstlendiği kritik rol ve yüksek katma değerli parça üretimi, bu finansal geri dönüşün zeminini çok daha sağlam bir hale getirdi. Şirketin borçluluk oranlarını kontrol altında tutması ve piyasa oynaklığına rağmen kârlılık rasyolarını korumayı başarması, raporların pozitif yöne kaymasını kolaylaştırdı. Özellikle yüksek basınçlı su jetleri ve hidrolik pompa sistemlerindeki pazar liderliği, avro bölgesindeki yüksek faiz ortamına rağmen şirketin geleceğe yönelik ciro tahminlerini güvence altına aldı. Yaşanan bu son borsa rallisi, endüstriyel hisselerde doğru seçici analizlerin ne denli hızlı sonuç verdiğini bir kez daha kanıtladı.