Interzum ticari fuarına katılan Schattdecor, yeni dekor ve ürünleriyle beğeni topladı

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Sektörün geneli ve özellikle de 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Interzum ticaret fuarı için son derece olumlu bir sonuç olan yüz yüze etkinliğin geri dönüşü, uluslararası kişisel iletişimin ve Interzum gibi bir platformun endüstri için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Freiraum adıyla yeni trend konsepti sunuldu

Schattdecor Tasarım ve Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi olarak fuar konseptinden sorumlu Claudia Küchen, “Yeni dekor ve ürünlerimizin yanı sıra Freiraum adıyla yeni trend konseptimizi, ortaklarımızla birlikte bizzat sunmak büyük bir keyifti. İnterzum'a başarılı bir dönüş yapmanın doruk noktası olarak, anlık geri bildirimleri alabilmek çok değerliydi" açıklamasını yaptı.

“Tek Kaynak. Sınırsız Çözümler.” sloganıyla yola çıkan uluslararası ekip, Köln Fuar Merkezi'ne göre katılımcı sayısı tam olarak eşleştirilemese de, 2019'daki son fiziksel ticaret fuarının başarısını bir kez daha ileriye taşıdı. Schattdecor anketine göre, müşteriler ve ticaret fuarı katılımcılarından gelen geri bildirimler aynıydı: Ticaret fuarı oldukça değerliydi! Schattdecor, Interzum'un gelecekte de sektörel bir buluşma noktası olacağına inanıyor.

Schattdecor SE Yönetim Kurulu Başkanı Roland Auer: “Dünyanın önde gelen uluslararası ticaret fuarı olan Interzum'u hiçbir format yenemez.”

Fineflex ve MFS-Touch gibi yüzey alanındaki yenilikçi ürünlerin yanı sıra Riva, Acapulco, Sydney ve Salvador Oak gibi yeni dekorlar ve Karlstad Oak gibi en çok satanlar kategorisindeki ürünler övgü dolu geri bildirimler aldı.

“Şimdi her şey mümkün”

Schattdecor'un fuar görünümü tamamen yeni trend konsepti “Freiraum”un mottosu doğrultusunda gerçekleşti ve bu konsept müşteriler ve uluslararası ziyaretçilerden de aynı derecede olumlu tepkiler aldı. “Şimdi her şey mümkün” sloganı, gelecek için neye ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koyarken, eğer henüz mevcut değilse, yeni teknolojik imkanlar, toplumda yeniden düşünme ve yeni nesil zeki beyinler aracılığıyla başlatılabilir ve geliştirilebilir mesajını verdi.

Schattdecor'da ziyaretçiler, düz renklerde ve metalik efektli olarak sunulan iki yeni Fineflex koleksiyonunu incelemek için mutfak alanına adeta akın ettiler. Çevre dostu PET mobilya filmi, yukarıda belirtilen versiyonlarda 2D sarma ve 3D termoform filmi şeklinde ve trend renk İnci Bronz'da Fineflex Nature efektli termoform filmi olarak başarıyla sergilendi. Schattdecor ve Fine Decor'a göre bu kombinasyon yakında pazara sunulmaya hazır olacak.

Yenilikçi yüzeyler alanında, MFS-Touch ürünü ilham verici

Kadife yumuşaklığında, süper mat ve çizilmeye karşı dayanıklı olan bu yeni yüzey, talep gören ve tamamen trend olan mevcut alternatiflere heyecan verici bir seçenek sunuyor.

Trendlerden bahsederken, Omega Oak gibi şerit efektli görünüme sahip dekorlar ve meşe gibi zamanın eskitemediği bir tema yine ön plandaydı. Schattdecor'un en çok talep edilen örnekleri, kiraz ağacı dekoru Riva gibi diğer ahşap türlerine de büyük ilgi gösterildiğini ortaya koydu. Aynı şekilde, doğal taş dekorları Acapulco ve Sydney büyük beğeni kazanırken, Salvador Oak ve Karlstad Oak ürünleri de dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol parke üreticisi Finsa ile gerçekleştirilen ortak müşteri projesi, 24 farklı dijital baskılı parke paneliyle Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

Bu paneller özel olarak preslenerek eşzamanlı bir şekilde üretilirken, son derece doğal bir görünüm ve dokunuş sağlanıyor. Schattdecor'un Iber Yarımadası Satış Müdürü Dorothy Vreven'in de belirttiği gibi, “benzersiz bir proje” oldu.

Schattdecor'un “sağlıklı zemin kaplaması” Proflex 3D, fuar boyunca büyük ilgi gördü. Bu konu başlığı, 2017 yılından beri tanıtılıyor ve giderek artan çevre bilinci ile sürdürülebilirlik anlayışının etkisi doğrultusunda yeni bir ivme kazanıyor.

2025 yılında hiç kimse Interzum'u kaçırmak istemeyecek

Interzum katılımcıları ve organizatörleri, sektördeki bazı tanınmış rakiplerin eksikliğine rağmen tutarlı bir şekilde olumlu geri bildirimler aldı. Claudia Küchen, Interzum'un başarılı geri dönüşünden sonra, “Interzum gibi bir ticaret fuarı, yeni ürünler ve yeniliklerle birlikte rekabetle de şekillenir. Ne yazık ki, bu yıl ticaret fuarı dünyasında bu konuda sınırlı bir katılım oldu. Ancak, birçok kişisel görüşme ve böylesine başarılı bir etkinlikten sonra, 2025 yılında hiç kimsenin Interzum'u kaçırmak istemeyeceğinden eminiz”