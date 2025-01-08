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Inveo Portföy Genel Müdürlük görevine Cem Önenç atandı

Inveo Portföy Yönetimi’nde üst düzey bir atama gerçekleşti. Dr. Cem Önenç, 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Inveo Portföy Genel Müdürü olarak atandı.

Haber Merkezi
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Inveo Portföy Genel Müdürlük görevine Cem Önenç atandı
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2008 yılından bu yana portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren Inveo Portföy, 20 Milyar TL’nin üzerinde varlık büyüklüğüne ulaşan 47 yatırım fonu ve aktif portföy yönetimi anlayışıyla yatırımcılarının finansal hedeflerine değer katmayı sürdürüyor. Inveo Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir, söz konusu atamaya ilişkin açıklamasında; “Sektörümüzün önde gelen isimlerinden Cem Önenç’in aramıza katılmasıyla güçlenen kadromuz, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir. Sn. Önenç’e yeni görevinde başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Cem Önenç kimdir?

Kariyerine 1997 yılında DenizBank'ta başlayan Önenç, Hazine, Denizbank AG Vienna, Özel Bankacılık ve Yatırım Gruplarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2024 yılına kadar Deniz Portföy’de Genel Müdürlük görevini sürdüren Önenç, en son Tacirler Portföy’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevini üstlenmiştir. 27 yılı aşkın deneyimiyle portföy yönetimi sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Önenç; Galatasaray Lisesi’nin ardından, YTÜ Makine Mühendisliği Lisans, New York Pace University MBA, Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümünden Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahiptir.

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