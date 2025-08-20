İpek Süzmetaş PepsiCo Doğu Avrupa CFO’su olarak atandı

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo’da önemli bir atama gerçekleşti. PepsiCo Türkiye CFO’su İpek Süzmetaş, Doğu Avrupa bölgesinin Finans Başkan Yardımcısı (CFO) olarak göreve başladı.

2011 yılında PepsiCo ailesine katılan ve bugüne kadar şirkette birçok başarılı işe imza atan Süzmetaş, bundan önce, Doğu Balkanlar CFO’su olarak görev yaptığı Orta Avrupa ekibinin bir parçasıydı. Ayrıca Avrupa Kategori Finans ekibinde ve Türkiye İş Birimi bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Süzmetaş, son üç yıldır Türkiye CFO’su ve Strauss Frito-Lay Ortak Girişimi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Bu süreçte değişken piyasa koşullarına rağmen stratejik liderliğiyle öne çıkan Süzmetaş, şirketin gelir ve kârlılığında kayda değer artışlar sağladı.

Süzmetaş, PepsiCo’nun Doğu Avrupa finans stratejisine yön verecek

Yeni görevinde Suzmetaş; 21 ülkeyi, 220 milyonluk nüfusu, 14 dili ve 3 farklı alfabeyi kapsayan Doğu Avrupa gibi yüksek çeşitliliği olan bir bölgede, PepsiCo pazarı tarafında finans yönetiminden sorumlu olacak. Süzmetaş’ın vizyoner liderliği ve güçlü analitik becerisiyle bölgenin stratejik hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Süzmetaş, PepsiCo’ya katılmadan önce British American Tobacco’da Finansal Planlama Müdürü olarak çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Süzmetaş, 22 yıllık kariyerinde Ticari Finans, Yönetim Muhasebesi, İç Denetim gibi farklı görevlerde bulunarak önemli başarılar elde etti.