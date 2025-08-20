  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İpek Süzmetaş PepsiCo Doğu Avrupa CFO’su olarak atandı
Takip Et

İpek Süzmetaş PepsiCo Doğu Avrupa CFO’su olarak atandı

PepsiCo Türkiye CFO’su İpek Süzmetaş, PepsiCo Doğu Avrupa pazarının Finans’tan sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) olarak atandı. Bu atama, PepsiCo Türkiye’nin küresel çapta lider yetiştirme başarısının ve şirket içindeki stratejik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Süzmetaş yeni rolünde 21 ülkeden sorumlu olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İpek Süzmetaş PepsiCo Doğu Avrupa CFO’su olarak atandı
Takip Et

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo’da önemli bir atama gerçekleşti. PepsiCo Türkiye CFO’su İpek Süzmetaş, Doğu Avrupa bölgesinin Finans Başkan Yardımcısı (CFO) olarak göreve başladı.

2011 yılında PepsiCo ailesine katılan ve bugüne kadar şirkette birçok başarılı işe imza atan Süzmetaş, bundan önce, Doğu Balkanlar CFO’su olarak görev yaptığı Orta Avrupa ekibinin bir parçasıydı. Ayrıca Avrupa Kategori Finans ekibinde ve Türkiye İş Birimi bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.  Süzmetaş, son üç yıldır Türkiye CFO’su ve Strauss Frito-Lay Ortak Girişimi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Bu süreçte değişken piyasa koşullarına rağmen stratejik liderliğiyle öne çıkan Süzmetaş, şirketin gelir ve kârlılığında kayda değer artışlar sağladı.

Süzmetaş, PepsiCo’nun Doğu Avrupa finans stratejisine yön verecek

Yeni görevinde Suzmetaş; 21 ülkeyi, 220 milyonluk nüfusu, 14 dili ve 3 farklı alfabeyi kapsayan Doğu Avrupa gibi yüksek çeşitliliği olan bir bölgede, PepsiCo pazarı tarafında finans yönetiminden sorumlu olacak.  Süzmetaş’ın vizyoner liderliği ve güçlü analitik becerisiyle bölgenin stratejik hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Süzmetaş, PepsiCo’ya katılmadan önce British American Tobacco’da Finansal Planlama Müdürü olarak çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Süzmetaş, 22 yıllık kariyerinde Ticari Finans, Yönetim Muhasebesi, İç Denetim gibi farklı görevlerde bulunarak önemli başarılar elde etti. 

Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 371 bin 954 olduTekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 371 bin 954 olduEkonomi
Makine ihracatı 7 ayda sadece yüzde 0.9 artarak 16,2 milyar dolar olduMakine ihracatı 7 ayda sadece yüzde 0.9 artarak 16,2 milyar dolar olduEkonomi

 

Şirket Haberleri
SOCAR Türkiye’den bilgiye erişimde fırsat eşitliği: Cep Kitapları Projesi
SOCAR Türkiye’den bilgiye erişimde fırsat eşitliği: Cep Kitapları Projesi
Gülermak yılın ilk yarısında 15,9 milyar TL hasılat elde etti
Gülermak yılın ilk yarısında 15,9 milyar TL hasılat elde etti
Gedik Eğitim Vakfı ve Gedik Kaynak Almanya’da Türkiye’yi temsil edecek
Gedik Eğitim Vakfı ve Gedik Kaynak Almanya’da Türkiye’yi temsil edecek
THY uçakları 89 emniyet denetiminden geçti
THY uçakları 89 emniyet denetiminden geçti
Türkiye’nin 44 yıllık beton şirketine rekor ceza!
Türkiye’nin 44 yıllık beton şirketine rekor ceza!
Slayz Kurucu Ortağı Gemici: Faiz indirimleri portföylerdeki hisse ağırlığını artıracaktır
Slayz Kurucu Ortağı Gemici: Faiz indirimleri portföylerdeki hisse ağırlığını artıracaktır