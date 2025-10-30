  1. Ekonomim
iPhone 17 satışları, Apple'ın piyasa değerini rekora taşıdı!

Apple 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı, iPhone 17 iyimserliği hisseleri yüzde 30 artırdı.

Apple, ağustos başından bu yana yüzde 30'un üzerinde değer kazanarak piyasa değerini 3 trilyon dolardan 4 trilyon dolara çıkardı. Bu yükseliş, iPhone 17 konusundaki iyimserlikle destekleniyor.

Counterpoint Research verilerine göre iPhone 17 serisi, ABD ve Çin'de ilk 10 günde iPhone 16'ya kıyasla yüzde 14 daha fazla satış gerçekleştirdi. Bu durum güçlü satışları ve yükselen fiyatları destekliyor.

Huntington National Bank'tan Hisse Senedi Stratejisi Direktörü Randy Hare, analist tahmin revizyonlarının kazanç beklentilerinin aşılacağına işaret ettiğini, ancak güçlü iPhone talebinin teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

Gabelli Funds'tan Portföy Yöneticisi John Belton, eski telefon değişimleri, yükselen fiyatlar ve katlanabilir iPhone dahil olmak üzere yapay zekâ özellikleri gibi üç büyüme faktörünü vurgulayarak daha uzun bir büyüme potansiyeli olduğunu öne sürdü.

Belton, Apple'ın beklentileri aşması veya yapay zekâ konusunda iyi performans göstermesi durumunda daha fazla yükseliş görebileceğini ekledi. Hisse senedinin büyüme profiline göre pahalı olduğu konusunda uyarıda bulunurken, tahminleri aşmaya devam etmesi halinde elde tutmaya değer olduğunu söyledi.

Şirketin iPhone 17 ile elde ettiği güçlü başlangıç, yatırımcıların Apple'ın yapay zekâ destekli ürünlerle büyüme yörüngesini sürdürebileceği yönündeki beklentilerini güçlendiriyor.

