iPhone kullanıcılarına 95 dolara kadar ödeme: Kimler başvurabilir?

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Apple'ın Siri'nin Apple Intelligence özellikleriyle ilgili iddialar nedeniyle açılan toplu davayı sonuçlandırmak için 250 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği anlaşmada başvuru süreci başladı.

Belirli iPhone modellerini satın alan kullanıcılar 95 dolara kadar ödeme alma hakkı elde edebilecek.

Davada yer alan tüketiciler, Apple'ın Siri'nin bazı yapay zeka özelliklerini tanıtırken kendilerini yanılttığını ve bu özellikleri bekleyerek iPhone satın aldıklarını öne sürdü.

Apple iddiaları daha önce reddederken, anlaşmanın herhangi bir sorumluluk veya yanlış davranış kabulü anlamına gelmediği belirtildi.

Kimler başvurabilir?

10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 arasında iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max veya herhangi bir iPhone 16 modeli satın alan kullanıcılar başvuru yapabilecek.

CBS News'in haberine göre başvuruyu cihazı ilk satın alan kişinin yapması gerekiyor.

Telefonun yeniden satış amacıyla değil, kişisel veya profesyonel kullanım için alınmış olması şartı bulunuyor.

Başvuru nasıl yapılacak?

Hak sahipleri, anlaşma için oluşturulan internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuruda isim, adres ve telefon numarası gibi temel bilgilerin yanı sıra iPhone'un seri numarasının da girilmesi gerekiyor.

Seri numarası, iPhone'un Ayarlar bölümünden öğrenilebiliyor. Ödeme için PayPal, Venmo, banka hesabına doğrudan ödeme veya çek seçenekleri sunuluyor.

Her uygun cihaz için yalnızca bir ödeme alınabiliyor. Birden fazla uygun iPhone satın alanların her cihaz için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

Son başvuru tarihi 21 Aralık

Başvurular 21 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Geçerli başvurular için başlangıçta cihaz başına 25 dolar ödeme yapılması öngörülüyor. Ancak toplam geçerli başvuru sayısı ve diğer faktörlere bağlı olarak ödeme tutarı 95 dolara kadar çıkabilecek veya daha düşük olabilecek.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Anlaşmanın onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin duruşma 24 Şubat 2027'de Kaliforniya'nın San Jose kentindeki federal mahkemede yapılacak.

Anlaşmaya itiraz edilmesi halinde ödemeler gecikebilecek. İtiraz olmaması durumunda ise ödemelerin sürecin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.