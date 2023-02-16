Irak, elektrik kesintisi sorunu için General Electric ile anlaştı

Irak, elektrikte yaşanan sorunlarını General Electric ile çözecek. Irak hükümeti, şirketle 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Konuya ilişkin Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elektrik Bakanlığı ve General Electric Şirketi arasındaki anlaşmayla, ülkedeki elektrik hizmetinin iyileştirilmesi, üretiminin artırılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Elektrik sektöründe çalışanların eğitilmesinin planlandığı anlaşmayla, elektrik alanında 5 yıllık uzun vadeli bakım sözleşmeleri ile faaliyette olan enerji üretim birimleri ve bunlara bağlı sistemlerin modernize edilerek, iş veriminin artırılması ve finansmanla orantılı, aşamalı şekilde elektrik enerjisi için yeni istasyonların inşa edilmesi hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca ülkede bulunan doğal gazdan yararlanılması için araştırmalar da yapılacak.

Irak'ta, sektördeki yatırımlara rağmen, günün belli saatlerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, elektrik olmadığı zamanlarda mahalle jeneratörlerinden parayla enerji hizmeti alıyor.