"İran'a uçuşlar iptal edildi" iddiasına THY'den yalanlama

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerden ABD Başkanı Donald Trump'ın memnun olmadığını belirtmesinin ardından, taraflar arasındaki gerilimin arttığı görüldü.

İngiltere, Çin, Kazakistan ve Kanada'nın Tahran'daki büyükelçiliklerini tahliye etmesiyle, İran'a yönelik bir saldırı hazırlığında olunduğu öne sürüldü.

Söz konusu gerilim sürerken, Türkiye'den İran'a planlanan uçak seferlerinin de iptal edildiği iddia edildi.

THY Basın Müşaviri açıklama yaptı

İddialara ilişkin açıklama, Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."