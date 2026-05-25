İrlanda merkezli Mannok’un tamamı Çimsa’nın oldu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Mannok DAC’nin azınlık paylarının devralınmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Şirket açıklamasına göre, bağlı ortaklık Cimsa Ireland Ltd tarafından Mannok’un azınlık ortaklarına ait yüzde 5,3 sermaye payı satın alındı.

Açıklamada söz konusu payların 20,48 milyon euro bedelle ve tamamen nakit ödeme yöntemiyle 22 Mayıs 2026 tarihinde devralındığı belirtildi.

Böylece Mannok’un sermayesini temsil eden payların tamamı Cimsa Ireland Ltd’e geçmiş oldu.

Mannok satın alımının, Çimsa’nın uluslararası büyüme ve yapı malzemeleri alanındaki genişleme stratejisinin önemli parçalarından biri olduğu değerlendiriliyor.