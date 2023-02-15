İş Bankası, depremde hayatını kaybedenlerin kredi borçlarını silecek

Türkiye İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme kararı alırken, AFAD'a 1 milyar lira bağış yapacağını, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek vereceğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle çok zor günlerden geçildiği belirtildi.

Kış şartlarının koşullarının daha da ağırlaştığına işaret edilen açıklamada, felaketlerin yaralarını sarmak için dayanışma içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

Açıklamada, İş Bankası'nın bölgedeki vatandaşlara yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak ve bölgeye kalıcı destek vermek üzere "Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz" diyerek geniş kapsamlı afet yardım paketi hazırladığı ifade edildi.

Buna göre, İş Bankası Grubu, afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak için bölgedeki yardımları organize eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) toplam 1 milyar lira bağış yapma kararı aldı. Banka ayrıca inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek verecek.

Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023'e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacak.

Kullandırılmış tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemeleri de talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelenecek.

Afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, KOBİ'ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili de bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ötelenecek. 1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden de ücret ve masraf alınmayacak.

Banka ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü üretecek.

Borçlar silinecek

İş Bankası, depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere silecek.

Bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ'ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için 10 milyar lira büyüklüğünde kredi destek paketleri hazırlayan banka, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracak.

Banka, depremzede çocukların eğitimine de katkı sunacak. Bu kapsamda, 2023-2024 ve 2024-2025 yılı eğitim dönemleri için, depremlerde annesini ve/veya babasını kaybetmiş çocuklardan Darüşşafaka'da okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim hayatı boyunca oluşacak eğitim masrafları İş Bankası tarafından karşılanacak.

Bağışlar 6 ay faizsiz taksitlendirilecek

İş Bankası AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Ahbap Derneği'ne bankanın tüm kredi kartlarıyla yapılacak bağışları faizsiz olarak 6 ay taksitlendirecek.

Kredi kartı sahipleri, taksitlendirmeyi İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebilecek.

Depremlerin hemen ardından bölgeye yüzlerce araçla barınma, ısınma, gıda, enerji gibi öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeleri göndermeye başlayan banka, bu yardımlarını da sürdürecek.

Banka ayrıca, deprem bölgesindeki çalışan ve yakınları için, yaşama hazır şekilde 300 konteyner temin edecek.

Bankanın iştiraki Şişecam tarafından da depremzedelerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan barınma ihtiyacının giderilmesi amacıyla geniş kapasiteli bir konteyner yaşam alanı kuruluyor.

"Zor günleri el ele vererek atlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, insan hayatıyla sınanılan böylesi zor zamanlarda toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın önemini vurguladı.

Ülke olarak, büyük kayıp yaşanan depremler nedeniyle çok derin bir keder içerisinde olunduğunu belirten Aran, şunları kaydetti:

"Bölgedeki yaraların sarılmasının ne yazık ki uzun zaman alacağı anlaşılıyor. İlk günden bu yana milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmayla, ayakta kalma mücadelesiyle eminim bu zor günleri de hep birlikte, el ele vererek atlatacağız. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz için gövdemizi taşın altına koyarak gereğini yapmaya devam edeceğiz. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyor; yaşadığımız bu karanlık günlerin en kısa sürede geride kalmasını umut ediyorum."