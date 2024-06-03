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İş Bankası dolar cinsi finansman sağladı

İş Bankası havale akımlarına dayalı program kapsamında 5 ve 6 yıl vadeli serilerden oluşan 222 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlandı.

Haber Merkezi
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İş Bankası dolar cinsi finansman sağladı
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İş Bankası dolar cinsi finansman sağladı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka havale akımlarına dayalı programı çerçevesinde 5 yıl ve 6 yıl nihai vadeli serilerden oluşan, toplamda 222 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

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