İş Bankası dolar cinsi finansman sağladı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka havale akımlarına dayalı programı çerçevesinde 5 yıl ve 6 yıl nihai vadeli serilerden oluşan, toplamda 222 milyon dolar tutarında finansman sağladı.
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