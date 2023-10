İş Bankası girişimcilik şubelerini yaygınlaştırıyor 

Takip Et

İlki Kasım 2021’de İş Kuleleri’nde hizmete giren, ikincisi İzmir’in önde gelen teknoloji girişimcilik merkezlerinden İzQ’da kurulan şubelerin üçüncüsü Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) hizmete açıldı.

Şubenin açılışı İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Ankara TEKMER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ertürk Özel, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Girişimciliği Dairesi Başkanı Damla Turan ve KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz ile ekosistem paydaşlarının katıldığı törenle gerçekleştirildi.

“Girişimcilik tek kazananlı bir oyun değil”

Açılış konuşmasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Ankara’nın konumu itibarıyla girişimcilik ekosistemi için önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, Ankara Girişimcilik Şubesi’nin TEKMER girişimcilerinin yanı sıra teknoparklar, teknokentler ve üniversiteleri de kapsayan bir sinerji oluşmasına aracılık etmesini hedeflediklerini söyledi.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaya başlayan startuplar’ın, zor filizlenen ve her aşamasında özel bir ihtimamla yaklaşılması gereken yapılar olduğunu ifade eden Sezgin Lüle, “Bu nedenle girişimcilik şubelerimizi geleneksel bir şube hizmet modelinden ayrıştırarak girişimcilik ekosistemi paydaşlarının uğrak noktası olacak birer cazibe merkezi olarak tasarlıyoruz. Ankara Girişimcilik Şubemizi de Cumhuriyetin 100. yaşına sayılı günler kala ülkemizin girişimcilik ekosistemine destek vermek amacıyla hayata geçirdik. Ankara çok kıymetli girişimleri içerisinde barındıran, teknolojik gelişim potansiyeli ile dünya ile yarışacak boyutta kurumlara sahip özel bir ekosistem. Ankara TEKMER de bu ekosistemi görünür kılmaya ve canlı tutmaya çalışan, dünya standartlarında uygulamaları ve paydaşları Ankara’ya getirmeye çalışan özel bir yapı” dedi.

Sezgin Lüle, girişimciliğin tek kazananlı bir oyun olmadığının altını çizerek, “Startup’larımızın büyümesi ve ölçeklenmesi, global oyuna dahil olması ile hepimiz daha iyi bir geleceğe hizmet etmiş olacağız. Bu sadece ekonomik ve iktisadi anlamda değil aynı zamanda dünyamızın, yaşam koşullarımızın da daha iyi olması için bir zorunluluk. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, savunma sanayii, sağlık ve eğitim gibi dikeylerde de sıçrama yapmamız için startup’lara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“TEKMER girişimciyle yatırımcının buluşma noktası haline geldi”

İki yıl önce KOSGEB desteğiyle Türkiye’deki ilk özel sektör sermayeli Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni kurma fırsatını yakaladıklarını belirten Ankara TEKMER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ertürk Özel, şu anda bünyelerinde 50 girişimciyi barındırdıklarını söyledi. Özel, “Ankara TEKMER, zamanla girişimciyle yatırımcının buluşma noktası haline geldi. Hatta İstanbul’daki yatırımcı ve girişimcilerin Ankara’daki evi oldu. Yeni talepler artmaya başlayınca bu evi büyütme kararı aldık ve TEKMER Up projesini hayata geçirdik. TEKMER Up ile birlikte 70 girişimciye ulaşan bir hub haline geleceğiz” dedi ve ekledi: “TEKMER Up bize İş Bankası’nı kazandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedef 2030 yılında 100 bin teknogirişime ve 100 Turcorn’a ulaşmak”

Bakanlık olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için pek çok faaliyet yürüttüklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Girişimciliği Dairesi Başkanı Dr. Damla Turan, girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirtti. Bu noktada İş Bankası’nın Girişimcilik Şubeleri yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Turan şöyle konuştu: “Ankara’da bugün TEKMER içinde girişimcilik özelinde bir şubenin açılıyor olması bizim için çok mutluluk verici. Ülkemizde her sene girişimci sayısında, niteliğinde ve Turcorn sayısında çok ciddi artışlar görüyoruz. 2030 yılına geldiğimizde 100 bin teknogirişime ve 100 Turcorn’a ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefi ekosistem olarak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. İş Bankası’nın Ankara Girişimcilik Şubesi’nin de bu konuda önemli katkıları olacağını düşünüyorum.”

“Sıradan bir banka şubesi değil”

KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz ise şunları söyledi: “İş Bankası’nın Ankara Girişimcilik Şubesi, bizim için sıradan bir banka şubesi değil. Girişimcilere doğrudan ulaşabilecek, Ar-Ge ekosisteminin gelişmesine çok faydasının olacağını düşündüğümüz bir yatırım. KOSGEB olarak biz de bu yapıyla iletişimimizi her zaman kuvvetli tutarak girişimcilerimizi Turcorn’lara dönüştürebilecek bu ekosistemde elbirliğiyle çalışmak istiyoruz.”