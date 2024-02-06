İş Bankası Hatay'da lise ve anaokulu yapacak

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketlerinin üzerinden bir yıl geçti.

Türkiye İş Bankası, depremin yıl dönümünde felaketlere maruz kalan bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla ‘Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi’ ve ‘Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu’nu hayata geçiriyor. 24 derslikten oluşan lise ve 4 derslikten oluşan anaokulunun yapımına ilişkin protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen tarafından Valilikte imzalandı.

"En fazla hasarı gören il konumundayız"

Toplantıda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde bu coğrafya tarihinin en büyük afetiyle yüz yüze geldi. 6 Şubat ve devamındaki depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tabii 107 bin civarı da yaralımız vardı. Bunlar içerisinde tedavisi devam edenler, ampute olanlar var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Depremde en fazla can kaybı veren bir ilin olmanın yanında özellikle bina stoğumuz da ciddi derecede hasar gördü. 80 bin 300’den fazla bina stoku zarar gördü. Rakamlar üstünden bir iki hususu ifade edersek; 270 binden fazla bağımsız bölümü olan binalar ya yıkıldı ya da acil yıkılacak duruma geldi. Bunların içerisinde sadece özel şahıslara ait binalarımız yok. Kamu binalarımız da var." dedi.

"Eğitim birimlerimizin 3'de 1'i yıkıldı"

Vali Masatlı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün protokol dolayısıyla bir araya geldik. Eğitimle ilgili size bir iki rakam vermek isterim. Bizim eğitim tesislerimizin yaklaşık üçte biri ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bir kısmı da orta hasarlı, orta hasarlı olanları da kullanamıyoruz. Bunlarla da ilgili net bir rakam vermemiz gerekirse 210 okulumuz bizim yıkıldı. 175 tane okulumuzda orta hasarlı oldu. Bu süreçte özellikle 11 Eylül'de okulların açılması için gayret sarf ettik. Çünkü sizler de çok iyi bilirsiniz; bir yerde hayatın devam etmesini iki temel şartı vardır. Birisi üretim, istihdam, ticaret bir diğeri de eğitim. Çünkü insanlar eğitimden dolayı yurtlarını bırakırlar. Başka yerlere giderler. O bakımdan eğitim ile ilgili çalışmamız çok kıymetliydi. Ama çok şükür 11 Eylül'de okullarımızı açtık. Yer yer ikili öğretime geçtik. Yer yer tüm il genelinde taşıma yaptık. Öğretmenlerimize burada 2 bin 200’den fazla konteyner verdik. Diğer yandan öğretmenlerimizi taşıdık. Servis hizmeti vermeye başladık. Eğitim kurumlarımızla ilgili bu şekilde protokoller yapmaya da devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"En büyük depremlerden birini yaşadık"

Vali Masatlı, "İş Bankası, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir bankadır. Hatay'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselemdir dediği bir yerdir. Dolayısıyla bu manada da çok kıymetlidir. Onun için İş Bankamızın bu şekilde ilgisine yani 24 derslikli Anadolu Lisesi 4 derslikli de anaokulu şeklindeki ilgisine teşekkür ediyoruz. Bir an önce bu okulların yapılması hayatı daha da normalleştirir. Bu deprem normal ifade edilen depremin dışında, bu coğrafyanın hatta dünyanın görmüş olduğu en büyük afetlerden bir tanesi. Olayın ne kadar büyük olduğunu ifade etmek bakımından 6 Şubat'ta meydana gelen depremin üretmiş olduğu enerji 2 bin atom bombası kadar. Depremin hemen hemen yarıya yakınının bu şehirde olduğunu düşünürsek neredeyse bin tane atom bombasının üretmiş olduğu enerji kadar bir enerji üretildi. Yani olayın büyüklüğünü anlamaya çalışmak gerekir." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyi iyileştirme politikalarından birini sürdürüyoruz"

Vali Masatlı, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Buraya yerli, yabancı çok sayıda misafir gelir. Çok sayıda işte hayırsever gelir, çok sayıda destekçi gelir. Hatta devlet başkanı düzeyinde, büyükelçiler düzeyinde, uluslararası kuruluşlar düzeyinde. Bu konuda bizlerin yapmış olduğu çalışmayı hepsi takdir eder. Bu yapılan çalışma Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve kararlılığında dünyanın bu zamana kadarki en büyük iyileştirme operasyonudur."

"Depremin ilk anından itibaren ihtiyaçları yerinde tespit ettik"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, okul yapımına ilişkin protokolün imzası vesilesiyle yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Sözen, felaketlerin hemen ardından yaraların sarılması için tüm ülkenin büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu ve el birliğiyle hareket ettiğini vurguladı.

Deprem felaketlerinin meydana geldiği ilk andan itibaren ihtiyaçları yerinde tespit ederek, hayati önemdeki yardımların doğru lokasyonlara hızlıca ulaştırılması için harekete geçtiklerini aktaran Sözen, sonrasında da desteklerini çeşitli alanlarda sürdürdüklerini belirtti. Sözen, özellikle de depremin en çok etkilediği çocuklara, öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Felaketlerden en çok etkilenen, derin travma yaşayan çocuklarımız, depremler nedeniyle eğitimlerine bir süre ara vermek durumunda kaldı. Bölgedeki çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de normal yaşamlarına dönmelerine katkıda bulunmak, tüm zorluklara rağmen onların yaşama dört elle sarılmaları açısından önemli. Hatay’da yapacağımız ‘Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi ’ ve ‘Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu’ ile birçok çocuğumuzun hayatlarına dokunacağımıza inanıyorum.” dedi.

Bilim Kuşağı Atölyeleri / Okul Destek Derneği iş birliği / Darüşşafaka

Deprem felaketlerinden etkilenen bölgede eğitime destek amacıyla yürütülen çalışmalar arasında, Petrol Ofisi Grubu ile birlikte başlatılan ve özellikle de bölgede çocukların erken yaşta bilimle tanışmasına katkıda bulunma amacını taşıyan ‘Bilim Kuşağı Atölyeleri’ yer alıyor.

Okul Destek Derneği ile de depremden etkilenen çocuklara uzaktan eğitim desteği vermek amacıyla bir proje yürütülüyor. Projeden 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde bin 750 öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Ayrıca depremlerden sonra anne ve/veya babasını kaybeden, maddi imkânları sınırlı öğrenciler İş Bankası desteğiyle Darüşşafaka’daki eğitimlerine başladı; önümüzdeki sene yeni öğrencilerin de Darüşşafaka’da eğitim masraflarına da katkıda bulunulacak.

AFAD ve TOKİ iş birliğinde bin konutluk proje

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası deprem felaketinin ardından ilk etapta birçok kesimi kapsayan 10 milyar TL’lik bir kaynak ayırdı. İş Bankası Grubu adına afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) Şubat 2023’te toplam 1 milyar TL bağış yapıldı. AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde bin konutluk proje için AFAD’a Nisan 2023’te 1,7 milyar TL katkı sunuldu.