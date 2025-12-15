İş Bankası, Microsoft, Logosoft’tan girişimlerin teknolojiye erişimini kolaylaştıran iş birliği

Türkiye’de ilk “startup şube” konseptini hayata geçiren İş Bankası, girişimcilik ekosistemine sunduğu destekleri global iş ortaklarıyla genişletmeye devam ediyor. Microsoft ve Logosoft ile gerçekleştirilen iş birliği ile Logosoft’un Microsoft bulut ve dijital çözümlerle sağladığı avantajlar, Maximiles Business Startup Kredi Kartı sahiplerine özel bir değer paketi ile sunuluyor. Maximiles Business Startup Kredi Kartı müşterilerine, Microsoft Azure Hibe Kredisi ve Microsoft’un dijital çözümlerinde özel indirimler sağlanıyor.

“Girişimcilerimizin altyapı maliyetleri azalacak”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, üç kurumun girişimleri desteklemek için ortak çalışmasının önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini çok iyi analiz ediyor, startup’ların büyüme yolculuklarında karşılaştıkları engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Microsoft ve Logosoft ile yaptığımız iş birliği, Maximiles Business Startup Kredi Kartı’nın sektörde fark yaratan konumunu daha da güçlendiriyor. Bu proje, girişimcilerimizin altyapı maliyetlerini azaltarak teknolojiye erişimlerini hızlandıracak, büyüme yolculuklarına önemli katkı sağlayarak küresel rekabette öne çıkmalarına destek olacak.”

Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner ise, “Microsoft Türkiye olarak, ülkemizin genç ve dinamik girişimcilik ekosistemine katkı sunmak en büyük önceliğimiz. Türkiye, 80 milyonu aşan nüfusu, Avrupa'nın en genç iş gücü ve 4 milyonu aşkın üniversite öğrencisiyle bölgenin en hızlı büyüyen teknoloji ve girişimcilik pazarlarından biri. Son yıllarda Türkiye'den çıkan girişimler, dünya sahnesinde isimlerini başarıyla duyururken, biz de Citus Data gibi Türk girişimlerinin global başarıya ulaşmasına destek olduk. Maximiles Business Startup Kredi Kartı ile sunduğumuz Microsoft Azure Hibe Kredisi ve dijital çözümlerimizdeki özel avantajlar, girişimcilerimizin sadece yerel pazarda değil, global platformlarda da büyüme ve rekabet gücünü artırmasına olanak tanıyor. Ekosistem ortağımız Logosoft iş birliğinde, Türk startup’larının inovasyonlarını dünyaya taşıyacak yeni fırsatlar sunmaktan ve İş Bankası ile birlikte ülkemizin teknoloji yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Logosoft Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Saldanlı da "Logosoft olarak, Türkiye İş Bankası ve Microsoft ile birlikte hayata geçirilen bu iş birliğinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Microsoft’un bulut ve dijital çözümlerini girişimcilere ulaştırarak startup’ların teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı ve büyüme yolculuklarına somut katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu modelin, girişimcilik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilir ve maliyet avantajlı teknoloji altyapısını daha erişilebilir kılacağına inanıyoruz" dedi.

İş Bankası, Microsoft ve Logosoft tarafından sunulan bu avantajlar, startup’ların kritik teknoloji ve dijital hizmet harcamalarında tasarruf etmesine, operasyonel verimliliklerini artırmasına ve büyüme potansiyellerini güçlendirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kampanya detayları

Azure Hibe Kredisi, Microsoft’un global “Azure for Startups” programı çatısı altında, Maximiles Business Startup Kredi Kartı sahiplerine, daha önce kullanmamış olmaları koşuluyla, Microsoft Azure platformunda geçerli 5.000 USD değerinde ücretsiz Bulut Kredisi tahsis ediliyor.

Kampanya dâhilinde, Microsoft'un yetkili iş ortağı Logosoft aracılığıyla gerçekleştirilecek olan Azure Cloud, Open AI, Office365, Github, Github Copilot ve Copilot gibi kritik dijital çözümlerin harcamalarında indirim sunuluyor.