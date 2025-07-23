  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İş Bankası ve Okul Destek Derneği’nden Ders Destek Projesi
Takip Et

İş Bankası ve Okul Destek Derneği’nden Ders Destek Projesi

Toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olan eğitim alanında Türkiye İş Bankası ve Okul Destek Derneği (ODD) iş birliğiyle yürütülen uzaktan eğitim projesiyle öğrencilerin başarılarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş Bankası ve Okul Destek Derneği’nden Ders Destek Projesi
Takip Et

Ders Destek Projesi kapsamında deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere sunulan ücretsiz çevrim içi eğitim modeli ile özellikle devlet okulunda okuyan ortaokul öğrencilerine matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce alanlarında destek veriliyor. Eğitimler, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini güçlendirirken, dijital okuryazarlıklarını geliştiriyor.

Okul Destek Derneği,öğrencilerin başarıları ve derslere karşı tutumunu nicel verilerle takip ediyor. Yapılan ölçüme göre proje, öğrencilerin akademik başarısında ders bazında yılda %15 ile %30 arasında bir iyileşme sağlıyor; aynı zamanda öğrencilerin özgüvenlerini de destekliyor. Programa dâhil olan öğrencilerin büyük kısmı, derslere daha fazla katılım sağladıklarını, yanlış yapmaktan korkmadıklarını ve sınıfta daha rahat söz aldıklarını belirtiyor.

Öğrencilerin %70’i ileride gönüllü çalışmak istiyor

Proje ile 2024-2025 döneminde 1.750 öğrenci eğitim alırken, ODD’nin yıl boyunca ulaştığı toplam öğrenci sayısı ise 5.163 oldu. Projede gönüllü olarak görev alan 827 eğitmen, ders anlatmalarının yanı sıra onların kişisel gelişimlerini de destekliyor. Bunun sonucunda her 10 öğrenciden 7’si, ilerleyen yıllarda kendilerinin de gönüllü olarak eğitime katkıda bulunmak istediklerini ifade ediyor.

Gönüllüler, Okul Destek Derneği aracılığıyla başvuru, mülakat ve eğitim süreçlerinden geçerek programa dâhil oluyor. Öğrenciler ise Vitamin, Kunduz ve QuizFLIGHT gibi eğitim teknolojisi araçlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yeni Ufuklar Seminerleri de öğrencilerin gelişimini destekliyor.

A101'e 24 Temmuz Perşembe günü Şişme Kano Seti geliyor (A101 24 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)A101'e 24 Temmuz Perşembe günü Şişme Kano Seti geliyor (A101 24 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)Aktüel
Migros “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı”nı yerel kooperatiflerle kutladıMigros “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı”nı yerel kooperatiflerle kutladıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Baykar ile Korean Air arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Baykar ile Korean Air arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Sürat Lojistik, büyümesini yeni nesil yatırımlarla katladı
Sürat Lojistik, büyümesini yeni nesil yatırımlarla katladı
Migros “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı”nı yerel kooperatiflerle kutladı
Migros “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı”nı yerel kooperatiflerle kutladı
İzmir Adnan Menderes’te “Sessiz Oda” hizmete açıldı
İzmir Adnan Menderes’te “Sessiz Oda” hizmete açıldı
SYS Grup, gücünü IDEF 2025’te gösteriyor
SYS Grup, gücünü IDEF 2025’te gösteriyor
ASELSAN, Doğu Avrupa ve Güney Afrika’daki daki varlığını güçlendiriyor
ASELSAN, Doğu Avrupa ve Güney Afrika’daki daki varlığını güçlendiriyor