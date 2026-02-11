İş Bankası ve TSKB’den güneş hücresi yatırımına 100 milyon Euro finansman

Türkiye İş Bankası ve TSKB, Schmid Pekintaş’ın HIT-30 Programı çerçevesinde hayata geçireceği güneş hücresi yatırımı için toplam 100 milyon Euro tutarında ortak finansman sağladı. 10 yıl vadeli finansman ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

İş Bankası ve TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), yerli enerji teknolojilerinin gelişimine önemli katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı. Schmid Pekintaş’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında planladığı toplam 5 GW kapasiteli güneş hücresi yatırımı için %50-%50 paylaşımlı olarak 100 milyon Euro tutarında finansman sağlandı. HIT-30, yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sunulduğu, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen bir yatırım programı olarak yeşil enerji projeleri de içine alıyor.

İki Bankanın sağladığı 10 yıl vadeli finansmanla, Schmid Pekintaş’ın, ülkemizin yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçirdiği yatırımın, güneş enerjisi sistemlerinin en önemli teknolojilerinden olan hücre üretiminde yerli kapasite gelişimine ivme kazandırması hedefleniyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Çınar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2013 yılından bu yana ürettiği güneş panelleriyle ülkemizde yenilenebilir enerji sektörüne katkı veren Schmid Pekintaş, güneş panellerinde kullanılan yerli hücrelerin üretimine de başlayarak hem enerji arz güvenliğimize katkı hem de sürdürülebilir kalkınma ve teknoloji dönüşümü hedeflerimize güçlü bir destek sağlayacak. Reel sektörde katma değer yaratan, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği bir arada gözeten projelerin finansmanını önceliklendiren yaklaşımımız gereği bu iş birliğinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, yatırımın ülkemize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anlaşmaya dair değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, “Schmid Pekintaş’ın hayata geçireceği bu yüksek teknolojili yatırımın, ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerine ivme kazandıracak en stratejik halkalardan biri olacağına inanıyoruz. HIT-30 Programı kapsamındaki güneş hücresi yatırımı, Türkiye’nin temiz enerji ekipmanları üretiminde küresel bir oyuncu olma vizyonuna hizmet ediyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sunan bu tür teknoloji odaklı projelerin yanında yer almaya, paydaşlarımızın uzun vadeli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Schmid Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay ise değerlendirmesinde şunları söyledi: “Schmid Pekintaş olarak, Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim kapasitesine sahip olmanın yanı sıra, hücre teknolojisinde en ileri seviye olarak kabul edilen TOPCon Plus (TOPCon+) yatırımımızı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

HIT-30 programı kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın takdirleriyle, 5 GW kapasiteli güneş paneli hücresi üretim yatırımımızı Düzce Beyköy 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştiriyoruz. Toplam 500 milyon dolarlık yatırımımızla kurulacak tesisimizde, hücreler tamamen yerli ve milli teknoloji ile üretilerek Türkiye’deki tüm sektör paydaşlarımıza tedarik edilecek. İlk yerli hücre üretimimizin 2026 Mart ayında başlamasını, Türkiye’nin yanı sıra ABD pazarına da Made in Türkiye etiketiyle ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, yatırımımıza destek sağlayan, ülkemizin lider finans kuruluşları Türkiye İş Bankası ve TSKB’nin yatırımımıza sağlamış olduğu destek, uzun vadeli sürdürülebilir kredi finansmanı çerçevesinde firmamıza gösterdikleri güven sebebi ile, kendilerine, sayın üst yönetimlerine ve bu süreçte emeği geçen tüm kıymetli yönetici ve ekip arkadaşlarımıza, grubumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz.”