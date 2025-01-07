İş Bankası yabancı yatırımcılarla görüşmeye hazırlanıyor!
İş Bankası bir bankaları grubunu küresel yatırımcılarla bugün başlayan bir seri toplantı düzenlemesi amacıyla yetkilendirdi. Banka piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını takiben ABD doları cinsinden ilave sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesini değerlendirecek.
İş Bankası, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankalar grubuna, küresel yatırımcılarla bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirdi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankamızca; Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankalar grubu, küresel yatırımcılarla 7 Ocak 2025'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını takiben Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususu değerlendirilecektir."