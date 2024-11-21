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İş Bankası yurt dışı borçlanma için ihraç yetkileri verdi

İş Bankası, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar dolarlık tahvil veya bono ihracı ve 500 milyon euro kadar yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için yetki verdi.

Haber Merkezi
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İş Bankası yurt dışı borçlanma için ihraç yetkileri verdi
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İş Bankası, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli tahvil veya bono ihraç edecek.

Banka ayrıca, 500 milyon euro kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için de yetki verdi.

5 milyar dolar veya TL tahvil ve bono ihraç yetkisi için, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil veya bono ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. "

500 milyon Euro

İş Bankası, 500 milyon euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı ile Bankamızca çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 500 milyon Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmış olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli yıllık izin yenileme başvurularında bulunulacaktır." 

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