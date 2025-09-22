  1. Ekonomim
İş Bankası, yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere dolar cinsinden Basel III uyumlu katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihracına yönelik bankalar grubunu yetkilendirdi.

İş Bankası yurt dışı tahvil ihracı için bankalara yetki verdi
İş Bankası, yurt dışı tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi. Banka, yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere dolar cinsinden Basel III uyumlu katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihracına yönelik olarak bankalara yetki verdiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre yetki verilen kurumlar, BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mashreq, Mizuho ve Standard Chartered Bank’tan oluşan bankalar grubu oldu.

