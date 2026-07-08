İş Bankası yurt dışı tahvil ihracı için düğmeye bastı
İş Bankası, yurt dışında gerçekleştirilecek ABD doları cinsinden Tier 2 tahvil ihracı için beş uluslararası yatırım bankasını yetkilendirdi.
İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD doları cinsinden Basel III uyumlu katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihracı için yetkilendirme yaptığını duyurdu.
Söz konusu ihraç kapsamında BofA Securities Inc., First Abu Dhabi Bank, Mashreqbank PSC, Standard Chartered Bank ve Societe Generale yetkilendirildi.
Bu bankalar, yurt dışındaki yatırımcılara yönelik gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihracında görev alacak.
İhraç edilecek borçlanma araçları, bankanın katkı sermayesine dahil edilebilir nitelikte olacak.