İş Bankası'na 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bankanın 800,5 milyon ABD Doları ve 331,1 milyon Euro (yaklaşık 383 milyon dolar) tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı belirtildi.

Açıklamada "Sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; ABD Doları dilimi için SOFR+%1,50, Euro dilimi için Euribor+%1,25 olarak gerçekleşti." dendi.