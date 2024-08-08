İş Bankası’nda bilanço sonrası hedef fiyat belli oldu

İş Bankası (ISATR/ISBTR/ISCTR/ISKUR) 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 29 milyar 150 milyon 858 bin TL olurken, ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem kârı da 15 milyar 103 milyon 59 bin TL olarak açıklandı.

İş Bankası’nın 2024 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı ise 15 milyar 296 milyon 649 bin TL olurken, 31 milyar 565 milyon TL olan beklentilere karşın 6 aylık konsolide net dönem karı 29 milyar 330 milyon 577 bin TL oldu.

Analistlerin mali tablolar sonrası ISCTR hissesinde hedef fiyat ve tavsiyeleri şu şekilde oluştu:

Ak Yatırım, hedef fiyatını 15,5 TL'den 20 TL'ye, tavsiyesini "nötr" den "endeks üstü getiri"ye yükseltti.

Alnus Yatırım, hedef fiyatını 16,2 TL'den 20 TL'ye, tavsiyesini "nötr" den "al"a yükseltti.

OYAK Yatırım, hedef fiyatını 20,31 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.

Garanti BBVA Yatırım, hedef fiyatını 17,5 TL, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak korudu.

Gedik Yatırım, tavsiyesini 19,46 TL hedef fiyat ile "endeks üstü getiri" olarak yeniden başlattı.

TEB Yatırım, hedef fiyatını 21,67 TL'den 22,69 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

TERA Yatırım, hedef fiyatını 16,56 TL'den 19,27 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak korudu.

Vakıf Yatırım, hedef fiyatını 17,6 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Yapı Kredi Yatırım, için hedef fiyatını 17,5 TL'den 20,5 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.