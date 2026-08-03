İş Bankası’ndan 2026’nın ilk yarısında 30,1 milyar TL net kar: Güçlü kredi hacmi dikkat çekti

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Türkiye İş Bankası (ISCTR), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın faiz gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 484,6 milyar TL’ye yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %40 artışla 77,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşın artan fonlama maliyetleri nedeniyle faiz giderleri de yükseldi.

İş Bankası’nın net faaliyet kârı %14 artışla 44,45 milyar TL olurken, net dönem kârı yıllık bazda yaklaşık yatay seyrederek 30,09 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bilanço tarafında banka büyümesini sürdürdü. Kredi hacmi %6 artışla 3,08 trilyon TL’ye, mevduatlar ise %4 artışla 3,47 trilyon TL’ye yükseldi. Özkaynaklar %9 artışla 540,6 milyar TL seviyesine çıkarken, net finansal varlıklar %1 geriledi.

Hisse, finansal sonuçların açıklandığı dönemde 12,69 TL seviyesinden işlem görürken, 335,5 milyar TL piyasa değerine, 4,67 F/K ve 0,62 PD/DD çarpanlarına sahip bulunuyor.