İş Bankası'ndan 3 milyar liraya kadar yeşil tahvil ihracı kararı

İş Bankası 3 milyar TL'ye kadar yeşil tahvil ihracına karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre ihraçları nitelikli yatırımcılara yapacak.

Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzca, 3 milyar TL nominal değere kadar, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında, yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.