İş Bankası’ndan 3,94 milyar liralık alacak satışı: Alacaklar 9 şirkete devredildi
Türkiye İş Bankası, takipteki krediler portföyünde bulunan milyarlarca liralık alacağını varlık yönetim şirketlerine devretti. Banka, toplam 3 milyar 936 milyon 2 bin 116 lira tutarındaki alacağın satış işlemini tamamladığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, takipteki krediler portföyünde yer alan söz konusu alacakların gerçekleştirilen ihaleler sonucunda elden çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre alacaklar, toplam 727 milyon 100 bin lira bedelle çeşitli varlık yönetim şirketlerine satıldı.
Satış bedeli peşin tahsil edildi
Banka tarafından yapılan bilgilendirmede, satış işlemine ilişkin bedelin nakden tahsil edildiği kaydedildi.
Satış kapsamında yer alan alacakların; Doğru Varlık Yönetim, Efes Varlık Yönetim, Birikim Varlık Yönetim, İstanbul Varlık Yönetim, Emir Varlık Yönetim, Dünya Varlık Yönetim, Gelecek Varlık Yönetimi, Arsan Varlık Yönetim ve Birleşim Varlık Yönetim şirketlerine devredildiği bildirildi.