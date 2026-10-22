İş Bankası’ndan çocuklara ücretsiz dijital öğrenme platformu: “Bilim Fabrikası”

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Çocukların öğrenme süreçlerini dijital dünyanın sunduğu olanaklarla zenginleştirmeyi amaçlayan ve Imona Technologies iş birliğiyle geliştirilen Bilim Fabrikası, bilgiyi yalnızca okuyarak değil; deneyerek, uygulayarak ve eğitici oyunlardaki görevleri tamamlayarak eğlenceli bir öğrenme yaklaşımı üzerine kurgulandı.

Platformda, matematik, devre tasarımı, mantık&bulmaca, kimya, biyoloji ve tarım gibi farklı temalarda oyunlar ve deneyler yer alıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım

Platformda, çocukların yaş gruplarına göre farklı seviyelerde oyunlar, içerikler sunuluyor. Çocuklar platforma katılırken kendi şehirlerini de seçerek Türkiye’nin farklı bölgelerindeki akranlarıyla etkileşim kurabiliyor. Böylece ülkenin dört bir yanından öğrencilerin bir araya geldiği ortak bir öğrenme deneyimi ve turnuva atmosferi oluşuyor. Bilim Fabrikası’ndaki eğitici oyunlarda görevlerini tamamlayan öğrenciler, puan kazandıkça bulunduğu şehrin skorunu yükseltiyor ve çeşitli ödüller kazanma fırsatı elde ediyor.

Öğretmenler için de dijital bir kaynak

İçerikler, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yürüttüğü Öğretmen Ağı iş birliğiyle alınan öğretmen geri bildirimleri doğrultusunda, öğretmenlerin de derslerinde kullanabileceği biçimde hazırlandı. Öğretmenler; deney, oyun ve etkileşimli içeriklerle derslerini zenginleştirebiliyor.