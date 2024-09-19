İş Bankası'ndan Greenzy platformuyla işbirliği

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bireylerin enerji tüketimlerini daha çevreci hale getirmelerine yönelik çözümler sunan "Greenzy" platformuyla yapılan işbirliği, İşCep'in karbon nötr olma yolculuğunun ilk aşamasını oluşturuyor.

İşbirliğiyle, elektronik cihazların günlük enerji tüketimi hesaplanarak bu tüketim oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten doğan karbon nötrleniyor. Bu sayede çevreye verilen zarar azaltılırken, doğanın korunmasına da katkı sağlanıyor.

İş Bankası, gelecek dönemde müşterilerinin finansal ve finansal olmayan faaliyetlerinden kaynaklı karbon salımlarını da İşCep üzerinden tamamen nötrlemeyi ve dijital bankacılık işlemlerinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak şekilde dönüştürmeyi hedefliyor.

"Sürdürülebilir gelecek için anlamlı bir katkı oluşturacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, "Greenzy" işbirliğinin, çevreyi koruma ve doğal mirası geleceğe taşımaya yönelik yaklaşımlarının bankacılık ürün ve hizmetler alanındaki bir örneği olduğunu belirtti.

Lüle, "İklim kriziyle mücadelede düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak için bankacılık faaliyetlerimizin yanında müşteri ve tedarikçi faaliyetlerinin yol açtığı emisyonları da azaltmayı amaçlıyoruz. Greenzy ile yaptığımız işbirliğiyle müşterilerimizin İşCep'ten Greenzy'ye erişerek, elektronik cihazları ve fosil yakıtlarla beslenen enerji tüketimleri kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji ürettikleri bir sistem kurduk. Böylece 'Geleceğe Orman' çatısı altında başlattığımız bireysel sürdürülebilirlik adımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Mobil bankacılık uygulaması alanında ilk olma özelliği taşıyan bu işbirliğinin 'Geleceğe Orman' ile birlikte farkındalığını artırmanın ötesinde sürdürülebilir gelecek için anlamlı bir katkı oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Karbon salımı nasıl nötrleniyor?

İş Bankası müşterileri, İşCep'teki "Yeşil Enerji" menüsünden "Greenzy" platformuna ulaşarak günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları dizüstü bilgisayar, cep telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık, elektronik bisiklet, e-scooter ve tablet gibi cihazların enerji tüketiminden kaynaklanan karbon salımlarını nötrleyebiliyor.

Örneğin, bir cep telefonunun günde iki kez tam şarj edilmesi için yıllık 10,5 kilovatsaat elektrik harcanıyor. Bu tüketim sonucunda oluşan yıllık 4,9 kilogram karbon salımı, "Greenzy"nin güneş panellerinden elde edilen enerjiyle nötrleniyor.

Ayrıca "enerji tüketimini yeşil enerjiye dönüştürme" hedefi, İşCep'teki "Geleceğe Orman"da karbon puan kazanılan işlemler arasında yer alıyor. Uygulamada kullanıcıların çevre dostu bankacılık işlemleri ve günlük hayat aktiviteleriyle biriktirdiği karbon puanları belirli bir hedef değere ulaştığında, Türkiye İş Bankası tarafından adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan bağışlanıyor.

"Geleceğe Orman" kullanıcıları, 30 Kasım'a kadar İşCep'ten yaptıkları "Greenzy" cep telefonu enerji sertifikası alımlarında yüzde 100, toplamda 120 lira indirim kazanıyor.