İş Bankası'ndan hisse satışı

İş Bankası hisse satışına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

KAP açıklamasında "Yönetim Kurulumuzun, Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu paylarının geri alımına yönelik 17.08.2018 tarihli kararına istinaden, 28.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında sermayemizin %2,89'unu oluşturan 130 milyon adet payın geri alımı gerçekleştirilerek program tamamlanmış olup, Yönetim Kurulumuzun 31.05.2019 tarihli kararı ile söz konu payların, satış fiyatı geri alım maliyetinden az olmayacak şekilde elden çıkarılması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştı.

Bu çerçevede Bankamızca 14.06.2022 ve 27.02.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları sonrasında 722.200.364,31 adet düzeyine ulaşan söz konusu payların, Bankamız sermayesinin %1,22'sini temsil eden 306.000.000 adedi, 13.12.2024 tarihinde, Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle, pay başına 13,30 TL fiyatla tamamı yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Satış işlemleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilerek gerçekleştirilmiştir. Bankamızca geri alımı yapılmış olan paylardan satış sonrasında kalan kısım ile ilgili olarak Bankamız 90 günlük bir satmama taahhüdü süresine tabi olacaktır.

Bu işlemle birlikte geri alınan payların Bankamız sermayesindeki payı %1,66'ya düşmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca geri alınan payların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirildiği için satış işlemi özkaynaklarımızı artırıcı nitelikte olup, gelir tablosunda kar-zarar etkisi yaratmamaktadır." ifadelerine yer verildi.