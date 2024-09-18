İş Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacak portföy satışı

İş Bankası tahsili gecikmiş alacak portföylerini sattığını açıkladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 1 milyar 535 milyon liralık tahsili gecikmiş alacak porföyünün 539 milyon 500 bin liraya dört varlık yönetim şirketine satıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ihaleler sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 1.535.402.086 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 539.500.000 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Birikim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir" denildi.