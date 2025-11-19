İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcılığı'na atama

  1. Ekonomim
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Müdürü Ali Yalçın’ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Verilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ali Yalçın, 2001 yılında İş Bankası’nın Kurumsal Mimari Bölümü’nde Organizasyon ve Metot Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Yalçın, 2009’da aynı Bölüm’de Müdür Yardımcısı, 2012’de Birim Müdürü oldu. 2018’de İşletme Bankacılığı Çevik Organizasyon Pilot Çalışması’nda Alan Liderliği yapan Yalçın, 2019’da Genel Müdürlük Bölüm Müdürü, 2020’de Çevik Yönetim Müdürü, Şubat 2021’de Kurumsal Mimari Müdürü ve Aralık 2021’de İnsan Kaynakları Yönetimi Müdürü olarak atandı.

