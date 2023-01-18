İş Bankası'nın 'İş Mekan'ı her gün açık

Türkiye İş Bankası, iştirakleriyle birlikte dijitalde dokunduğu müşterileriyle fiziksel ortamda da temas edip farklı bir deneyim yaşatmak üzere yeni nesil deneyim alanı İş Mekan'ı hayata geçirdi.

İş Bankası, dünyada ve Türkiye’de son dönemde hızını artıran dijitalleşme ve buna paralel değişen kullanıcı alışkanlıkları, bankacılık dahil hemen hemen tüm sektörlerde yeni iş modellerini, yeni çalışma alanlarını gündeme getirdi.

Kullanıcıların markalarla ilişkisini sadece ana iş kolu ile değil, farkındalık yaratacak faaliyetler ve sosyal sorumluluk gibi temel değerler üzerinden kurmaya başlaması, bu iş modellerinin ve çalışma alanlarının daha etkin olmasına imkan sağlamaya başladı.

Türkiye İş Bankası da Grup bünyesindeki iştirakleriyle birlikte dijitalde dokunduğu müşterileriyle fiziksel ortamda da temas edip farklı bir deneyim yaşatmak üzere yeni nesil deneyim alanı olan İş Mekan'ın ilkini Nişantaşı'nda hayata geçirdi.

Banka, global deneyim tasarım ajansı I-AM'in katkılarıyla hizmete sunduğu, Tükiye'de de bir "ilk" olan İş Mekan ile keyifli ve farklı bir müşteri deneyimine kapılarını aralamış oldu.

Paylaşıma açık ve katılımcı bir platform niteliğindeki İş Mekan'ın açılışı, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, I-AM Kurucu Direktörü Emre Kuzlu, İş Bankası paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti.

İş Mekan haftanın tüm günlerinde açık olacak

İş Mekan'da hem bankacılık işlemlerinin yapılabildiği hem de İş Bankası Grubu bünyesindeki markaların ve platformların sunulduğu bir ekosistem oluşturuldu.

Tasarımı günlük yaşamdaki beklentilerin önceliklendirilerek çalışma, sosyalleşme, farklı deneyimlerle buluşma ve alışveriş ihtiyaçlarının karşılanmasını merkeze alan kurguda hazırlanan İş Mekan'da; İş Bankası Nişantaşı Şubesi'nin yanı sıra İş Bankası Kültür Yayınları'nın bir köşesi, İş Bankası'nın online alışveriş platformu Pazarama'nın ilk fiziksel satış noktası ile Coffee Department iş birliğiyle oluşturulan kafe bulunuyor.

Banka iştiraki İşmer tarafından yönetilecek kiralanabilir toplantı odaları ve çalışma alanlarıyla iş hayatına dokunan, etkinlik alanlarıyla aktivitelere ev sahipliği yapacak olan İş Mekan'da ayrıca, İş Bankası çalışanlarının hafta içi mesai saatlerinde kullanabileceği MaxiOfis'ler yer alıyor.

İş Bankası Nişantaşı Şubesi mevcut çalışma saatleri kapsamında hizmet verirken, İş Mekan haftanın tüm günlerinde açık olacak.

Mekan içerisinde sunulan fiziki deneyimin tüm kanallarda tutarlı ve erişilebilir olmasını sağlamak üzere "İşMekan" mobil uygulaması da tüm uygulama marketlerde kullanıcılara açıldı. Uygulama üzerinden toplantı odaları kiralanabilecek, etkinlik takviminden haberdar olunarak katılım sağlanabilecek ve ilerleyen dönemde kişiye özel kampanyalar hakkında bilgi edinilebilecek.

'Benim Mekanım' diyebilsin anlayışıyla yola çıktık

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şubelerin yeni tasarımını kurgularken, aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı da dikkate aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan 1,5 yıl önce ‘İş Bankası şubeleri’ nasıl olmalı diye düşünürken, ‘öyle bir mekan açalım ki herkes burada kendisini rahat hissetsin, ‘Benim Bankam’ söylemimizi çağrıştırdığı gibi ‘Benim Mekanım’ diyebilsin’ anlayışıyla yola çıktık. Sadece bankacılık işlemleri için değil, kitap okumak, satranç oynamak ya da uzaktan çalışmak isteyenlerin yararlanabileceği, gelenlerin arkadaşlarıyla birlikte kahve içebileceği bir mekan tasarlamak istedik.

Anlamlı bir şekilde yaşayan ve o trafiği yaratırken etkileşimi de artıran, etkinlikler düzenlenen, iş ortaklarımızın, girişimcilerimizin ofis gibi kullanabileceği, herkesin burayı buluşma adresi olarak verebileceği, Pazarama gibi dijital markalarımızın fiziksel olarak da görülebildiği, hissedilebildiği yer olmasını arzu ettik."

Aran, İş Mekan ile dijital ve teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlığı, okuma alışkanlığı yüksek bir toplum yaratılmasına verebilecekleri azami katkıyı, farklı alanlarda oluşturdukları temas noktalarıyla birleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Dijitalleşmenin noktasal değil, sürekli devam eden bir süreç olduğunu belirten Aran, "Teknoloji değişiyor, toplum değişiyor. Eğer bir dijital marka olmak istiyorsanız bilmeniz gereken, dijitalleşmenin ve bu dönüşümün sonunun olmadığı, bunun sürekli bir yolculuk olduğudur.

Biz dijitalleşmeyi bu şekilde ele alıyoruz. İş Mekan'ın da dijital marka olma iddiasındaki bir kurumun, fiziksel anlamda da dijital bir markayı nasıl temsil edebileceğine imkan veren bir alan olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma alanlarının yeniden tanımlanması gerekiyor

I-AM Kurucu Direktörlerinden Emre Kuzlu da I-AM olarak her yıl yayımladıkları trend raporlarıyla 2022 yılının öne çıkan trendlerinden empati kavramını incelediklerini belirterek, "Özellikle banka sektörünün bu dönemde müşterileri ile empati kurmasının müşteri ilişkilerini güçlendirdiğini biliyoruz. Araştırmalar, günden güne dijital kullanım alışkanlıkları artan banka müşterilerinin yüzde 63'ünün karşılaştıkları finansal sorunlar için dijital araçlardan ziyade banka çalışanları ile konuşmayı tercih ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Artan dijital kullanıma rağmen bankaların müşterilerine kişisel tavsiye vermesinin ve banka şubelerinin öneminin kaybolmadığını ancak bu alanların yeniden tanımlanması gerektiğini aktaran Kuzlu, şunları kaydetti:

"İş Mekan projesini bu bakış açısı ile ele aldık ve farklı hedef kitle ihtiyaçlarına cevap veren sürdürülebilir bir konsept tasarımını gerçekleştirdik. İş Mekan, İş Bankası'nın çatısı altında öğrencileri, girişimcileri, kamu çalışanlarını hatta aileleri bir araya getirerek topluluk oluşturacak yeni nesil bir yaşam alanı.

Mekandaki kullanıcı yolculuğunun tamamlayıcı unsuru olarak tasarladığımız İş Mekan uygulaması ise dijital alışkanlıkları kuvvetli ziyaretçilerin bu mekana erişimini ve buradaki deneyimlerini zenginleştirecek."