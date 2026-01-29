İş Bankası'nın personel maaşlarına uygulayacağı zam oranı belli oldu

Türkiye İş Bankası, Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile yürütülen görüşmelerin ardından 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardı. Sözleşmeyle birlikte, Ocak 2026 maaşlarına yüzde 40 zam kararı alınırken, çalışanların sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

Maaşlarda yüzde 40’lık bir artış gerçekleştirildi

Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlara yapılan yüzde 21’lik zammın ardından, yeni dönemde banka personelinin maaşlarında yüzde 40’lık bir artış gerçekleştirildi. Banka çalışanları, böylece ekonomik koşullara karşı alım güçlerinin korunması yönünde önemli bir adım elde etti.

Sözleşmede yalnızca maaş artışlarıyla sınırlı kalınmadı; aynı zamanda çalışanlara verilen ek haklarda da güncellemeler gerçekleştirildi. Buna göre, doğum ve bayram gibi dönemsel ikramiyelerde de artış sağlanırken, bankanın belirlediği günlük yemek ücreti 600 liraya yükseltildi.