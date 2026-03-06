İş dünyası İstanbul’un kalbinde buluşuyor

İstanbul’un kalbinde, Taksim Meydanı’na yalnızca birkaç adım mesafede Gümüşsuyu’nda konumlanan CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul, tarihi mirası çağdaş lüks ile kusursuz bir şekilde bir araya getiriyor.

Eski Park Otel’in bulunduğu alanda yükselen otel, mimari zarafeti uluslararası hizmet standartlarıyla buluşturuyor.

Toplam 382 oda ve süit, zengin gastronomi seçenekleri ve şehrin en büyük spa ve fitness alanlarından birine sahip olan otel; hem seçkin tatil misafirlerine hem de iş ve etkinlik odaklı konuklara hitap ediyor.

CVK Park Bosphorus Hotel ve bitişiğinde yer alan 68 adet CVK Park Bosphorus Residence, Boğaz manzarasıyla öne çıkarken; rezidanslar geniş yaşam alanları, tam donanımlı mutfakları ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle uzun konaklamalar için ideal bir alternatif sunuyor.

Merkezi konumu sayesinde iş merkezlerine, kongre alanlarına ve uluslararası havalimanına kolay ulaşım imkânı sağlıyor.

Her ölçekte toplantı ve etkinlikler için profesyonel alt yapı

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul, şık atmosferinin ötesinde İstanbul’un MICE sektöründe güçlü bir konuma sahiptir.

Dördü bölünebilir toplam 17 toplantı ve etkinlik alanı, yönetim toplantılarından strateji workshop’larına, uluslararası konferanslardan zirvelere kadar geniş bir yelpazede esnek çözümler sunar.

Toplantı alanları kesintisiz bir fuaye alanı ile birbirine bağlanmakta, networking molaları ve sosyal etkileşimler için ideal bir ortam sunmaktadır.

Ayrıca Boğaz manzarasına hakim, bin kişiye kadar kapasitesi ile Bosphorus Terrace, panoramik manzarası ve acılabilir çatı sistemi ile yılın her döneminde hem açık hem kapalı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek esnekliğe sahiptir.

Etkinlik portföyünün merkezinde yer alan İstanbul Balo Salonu, 800 kişiye kadar kapasitesi, 6 metre tavan yüksekliği ve otelin özel araç girişine doğrudan erişimi ile dikkat çeker.

Araç girişine uygun yapısı sayesinde otomotiv lansmanları ve araç sergilemeleri için ideal bir alan sunarken; gala yemekleri, ürün lansmanları ve büyük ölçekli konferanslar için de prestijli bir ortam sağlar.

Farklı büyüklüklerdeki diğer toplantı salonları ise etkinliklerin ihtiyaca özel planlanmasına olanak tanır.

Modern teknoloji ve kişiye özel hizmet

Tüm etkinlik alanları; ileri teknoloji sunum sistemleri ve yüksek hızlı Wi-Fi ile donatılmış olup, telekonferans ve simultane çeviri altyapısıyla uluslararası, hibrit ve çok dilli organizasyonlara olanak tanır.

Deneyimli etkinlik ve banket ekibi ise planlamadan uygulamaya kadar tüm süreci yöneterek; teknik kurgu, salon düzeni ve gastronomi dahil her detayı etkinliğin hedefi ve konseptine özel olarak tasarlar.

İş ve deneyim bir arada

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul, toplantıların ötesinde iş ve konforu bir arada sunar. 8.500 m²’lik spa & fitness alanı, farklı mutfaklardan restoranları ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle misafirlerine dinlenme ve sosyalleşme imkânı sağlar.

Otelin imza gastronomi noktası Izaka Terrace ise Boğaz manzarası eşliğinde sunduğu modern ve yaratıcı mutfağı, özgün sunumları ve seçkin atmosferiyle öne çıkarak iş yemeklerinden özel davetlere kadar ayrıcalıklı bir deneyim sunar.

Otel, bu bütüncül yaklaşımıyla İstanbul’da MICE alanında güçlü bir destinasyon olarak konumlanır.