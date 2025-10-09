İş dünyasının 'Yeşil Nobel’i Recyloop'un oldu

Her yıl iş dünyasında “Yeşil Nobel” olarak anılan Sürdürülebilir İş Ödülleri, Türkiye ve bölgedeki şirketlerin çevresel sorumluluk projelerini değerlendiriyor. Yarışmaya bu yıl 200’ün üzerinde proje katılırken, Recyloop, Türkiye’nin ilk yüzde 100 geri dönüştürülebilir kâğıt bardak üretimi ile bu yılın en dikkat çekici sürdürülebilirlik projesi seçilerek jüri üyelerinin oybirliğiyle birinciliğe layık görüldü.

Dönüştürülemez denilen kağıt bardakları dönüştürdü

Recyloop’un geliştirdiği HydroLoop su bazlı kaplama teknolojisi, kâğıt bardakların geri dönüştürülemez olma sorununu tamamen ortadan kaldırarak sektörde bir ilke imza attı.

PE veya PLA gibi plastik kaplamalara ihtiyaç duymadan üretilen Recyloop bardakları, mevcut kâğıt geri dönüşüm hatlarında tamamen dönüştürülebiliyor. Bu sayede Recyloop, Türkiye’nin Sıfır Atık hedefleri ve AB Yeşil Mutabakat kriterleri ile tam uyumlu bir üretim modeline sahip olarak sürdürülebilir ambalajda yeni bir dönem başlattı. Proje, atığı kaynağında önleyen, döngüyü kapatan ve yerli teknolojiyle geleceği dönüştüren üretim modeliyle fark yaratırken, alınan ödül de aynı zamanda Türk sanayisinin sürdürülebilir üretim kabiliyetinin ulusal çapta tescili anlamına geliyor.

Marka adını “recycle” (geri dönüştürmek) ve “loop” (döngü) kelimelerinin birleşiminden alan Recyloop, iş modelinin her aşamasında döngüsel ekonomi ilkelerini temel alıyor. Tasarım, üretim, tedarik ve geri dönüşüm süreçlerinin tamamında kaynağında azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüştürme prensipleri uygulanıyor.

"Gelecek için üreten Türkiye'nin sesi olduk"

Bu ödülün yalnızca Recyloop’un değil, Türk sanayisinin sürdürülebilir üretim konusundaki azminin de bir sembolü olduğuna işaret eden Recyloop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, "Amerika’dan know-how, Türkiye’den vizyon ile çıktığımız bu yolculukta, Avrupa standartlarını aşan bir üretim modeli oluşturduk. Biz ambalajı bir atık olarak değil, yeniden değerlendirilebilir bir kaynak olarak görüyoruz. Bu ödül, sürdürülebilir bir gelecek için üreten Türkiye’nin sesi olmuştur.” dedi.

Hedef 5 milyar adetlik üretim

Recyloop’un kurucuları, 40 yılı aşkın süredir Starbucks, McDonald’s, Burger King, Kahve Dünyası, EspressoLab, Caffè Nero, Gloria Jean’s, Juan Valdez ve Türk Hava Yolları gibi global markalar için sürdürülebilir gıda ambalajı üretimi gerçekleştiren bir ekibe sahip. Bu uluslararası tecrübe, kâğıt bardak sektörüne taşınarak, Recyloop’un global kalite standartlarını yakalamasını ve Türkiye’nin sürdürülebilir ambalajda dünya ligine girmesini sağladı.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyükleri arasında yer alan ABD merkezli PartyCity tesislerinden transfer edilen yüksek hızlı PMC üretim hatlarıyla donatılan üretim altyapısı, aynı zamanda Amerikan mühendisliği ile Türk inovasyonunun birleştiği bir modeli temsil ediyor.

Yerli mühendislik katkısıyla geliştirilen bu tesis, Avrupa’nın en modern kâğıt bardak üretim merkezlerinden biri konumuna ulaştı. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına sürdürülebilir kâğıt ambalaj ihracatı yapan şirket, 2030 yılına kadar yıllık 5 milyar adet üretim kapasitesi ile dünya üretiminin yüzde 1’inden fazlasını tek başına karşılamayı hedefliyor.