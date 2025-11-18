  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İş Finansal Kiralama, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu
Takip Et

İş Finansal Kiralama, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

İş Finansal Kiralama, yurt içinde 14 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş Finansal Kiralama, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu
Takip Et

İş Finansal Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2025 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereğince 14.000.000.000.-TL'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizce yurt içinde 14.000.000.000.-TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur."

Şirket Haberleri
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor