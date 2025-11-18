İş Finansal Kiralama, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

İş Finansal Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2025 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereğince 14.000.000.000.-TL'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizce yurt içinde 14.000.000.000.-TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur."