İş GYO, Kasaba Modern'de ilk etap teslimlerine başladı

Kurulduğu günden bu yana, gayrimenkul sektöründe güvenli, çağdaş, yatırım değeri yüksek ve yaşanabilir alanlar yaratmak için çalışmalarını sürdüren İş GYO’nun Tecim iş birliğiyle Ömerli’de hayata geçirdiği Kasaba Modern’in ilk etabında anahtar teslimleri başladı. 138 dönüm arsa üzerinde toplam 165 villa ve sosyal tesisten oluşan Kasaba Modern doğa ve ormanla iç içe, huzurlu ve ayrıcalıklı bir yaşam vadederken, sade şıklığın ve sessiz lüksün bir arada olduğu özenle tasarlanmış farklı tipte villa seçenekleriyle dikkat çekiyor.

"Satış ivmemizi istikrarlı şekilde sürdürüyoruz"

Kasaba Modern'e gösterilen ilgiyi değerlendiren İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, nitelikli yaşam alanlarına yönelik talebin sürdüğünü belirterek, İş GYO güvencesiyle geliştirdikleri projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ülkü, "Kasaba Modern, temeli insana ve doğaya saygıya dayanan, bireyin doğayla bağını koparmadan modern mimari ve teknolojiden üst düzeyde yararlanmasına olanak sağlayan bir proje oldu. Projede satış sürecimizi başarılı bir ivmeyle sürdürüyoruz. İş GYO güvencesiyle geliştirdiğimiz projemiz, uzun vadede değer üretmeye devam edecek sürdürülebilir bir yaşam yatırımı sunuyor. Projenin ilk etabını söz verdiğimiz sürede teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Her yaşam tarzına uygun villa seçenekleri

İstanbul’da özgün bir yaşam alanı olan Ömerli Kasaba Evleri’nin devamı niteliğindeki Kasaba Modern, geniş bahçeleri ve açık yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. 115 m2’den 561 m2’ye kadar 2+1, 3+1 tiplerden oluşan bahçeli town house, 4+1, 5+1 ve 6+1’e kadar farklı büyüklükte ikiz, müstakil, havuzlu veya havuzsuz villa çeşitliliği sayesinde farklı yaşam tarzlarına hitap eden alternatifler sunuluyor.

Sürdürülebilir yaşam anlayışıyla geliştirildi

Kasaba Modern, İstanbul'un ilk kasaba konseptli projesi olan Kasaba Evleri'nin doğal dokusunu koruyan planlama anlayışıyla hayata geçirildi. Yerleşim düzeniyle tasarlanan projede villalar birbirinden bağımsız olarak konumlandırıldı. Üst düzey kalitede malzeme kullanımı, sürdürülebilirliği merkeze alan düşük bakım maliyetini destekleyen çözümler ve güneş enerjisi altyapısı sayesinde proje, sakinlerine çevresel ve ekonomik açıdan uzun vadeli değer sunuyor.