İş GYO ve Tecim iş birliği ile hayata geçirilen Kasaba Modern projesi satışa çıkıyor 

Kurulduğu günden bu yana, gayrimenkul sektöründe güvenli, çağdaş, yatırım değeri yüksek ve yaşanabilir alanlar yaratmak için çalışmalarını sürdüren İş GYO, Tecim iş birliği ile, İstanbul’un en değerli semtlerinden biri olan Ömerli’de modern bir kasaba yaşamı sunan Kasaba Modern’i satışa çıkardı.

İlk etabı 2003 yılında tamamlanan, sonraki yıllarda 2, 3 ve 4. etapları yapılan Ömerli bölgesinde yer alan Kasaba Evleri bölgenin ilk ve en prestijli projesi olma özelliğini taşıyor. 5. etap olan ve toplam 138 dönüm arsa üzerinde proje ortağı Tecim Ltd. Şti. ile geliştirilen Kasaba Modern projesi ise 165 adet villadan oluşuyor. Doğa ile iç içe bir yaşam sunacak olan Kasaba Modern projesinde, öncelikli olarak 61 adet villa satışa sunuluyor. 2+1 ve 3+1 tiplerden oluşan bahçeli townhouse, 4+1’den başlayarak 6+1’e kadar farklı büyüklükte ikiz ve müstakil havuzlu veya havuzsuz villa seçeneklerine sahip olan projede, mevcut sosyal tesislerin yanı sıra Kasaba Modern’e ait sosyal tesis, biyolojik gölet ve yürüyüş alanları da yer alıyor.

Deprem yönetmeliğine uygun, yüksek standartlarda inşa edilecek

İş GYO’nun 25 yıllık yolculuğunda Kanyon, Çınarlı Bahçe, Manzara Adalar, Ege Perla, Litus İstanbul ve daha birçok projeyle sektöre damgalarını vurduklarını belirten İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, “Satışları devam eden Litus İstanbul’da ev teslimlerine başladık ve şimdi de Kasaba Modern projemizi satışa çıkarıyoruz. 20 yıl önce ilk etabını gerçekleştirdiğimiz ve Ömerli Bölgesi’nin göz bebeği haline gelen, Türkiye’nin ilk kasaba konseptli projesi Kasaba Evleri, İş GYO’nun ‘güven, kalite ve çağdaş’ yaklaşımının imzasını taşıyor. İş GYO’nun, tüm projelerinde olduğu gibi deprem yönetmeliğine uygun, en yüksek standartlarda mimari ve mühendislikle inşa edilecek olan Kasaba Modern, son yıllarda giderek artan doğayla iç içe yaşama trendinin tüm beklentilerine yanıt verecek standartlarda ve doğanın içinde bir yaşam isteyenlerin ilk adresi olacak” dedi.