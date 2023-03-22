İş GYO ve Tecim’den Anadolu Yakası’nda yeni proje

İş GYO, Tecim iş birliği ile hayata geçen Litus İstanbul projesi, 7 blok ve 4’ü dükkan, 13’ü ofis, 98’i ise daire olmak üzere 115 bağımsız bölümden oluşuyor. Projede, 2+1’den 5+2’ye kadar değişen büyüklük ve planlarda daireler bulunmakla beraber bahçeli ve dubleks daire alternatiflerine de yer veriliyor.

Litus İstanbul, kapalı yüzme havuzu, fitness ve sauna alanı, hobi alanları, çocuk oyun alanı, basketbol sahası, evcil hayvan manej alanı gibi sosyal alanlar da sunuyor. Tüm sosyal imkanlarının yanı sıra7/24 özel güvenlik servisi, kapalı ve elektrikli araç istasyonlu otopark alanı, her daire için ayrılmış yaklaşık 5 m2’lik depo alanı, akıllı eve hazır teknik donanım gibi özellikleriyle de sürdürülebilir yaşama örnek ve güvenli bir hayat vadediyor.

Proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 2.3 km, Avrasya Tüneli’ne 4.1 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 33 km, İstanbul Havalimanı’na 45 km uzaklıkta yer alıyor. Projenin yer aldığı bölgede Nakkaştepe Millet Bahçesi ve Çamlıca gibi yeşil alanlar ve Akasya AVM, Emaar AVM, Bilfen Koleji, Acıbadem Hastanesi gibi önemli konumlar bulunuyor.