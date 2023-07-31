İş GYO’da Genel Müdürlük görevine Ömer Barlas Ülkü getirildi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda (İş GYO) üst düzey yönetim değişikliği yaşandı. 35 yıldır İş Bankası Grubu’nda görev alan ve son 5 yıldır İş GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hasan K. Bolat’ın 31 Temmuz 2023 itibarıyla emekliye ayrılmasının ardından yerine Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barlas Ülkü atandı.

İş GYO’da 15 yıldır İş Geliştirme, Muhasebe ve Finansman, Mali Operasyonlar ve Destek Faaliyetleri, Bilgi Teknolojileri ve İç Denetim ve Kontrol Birimleri’nden sorumlu çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Ülkü, 2023 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

Ülkü, yeni dönemde şirketin Genel Müdürü olarak görev alacak. İş GYO, Ülkü’nün 23 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle sektördeki öncü projelerini gerçekleştirmeye ve başarılarına yenilerini eklemeye devam edecek.

Ömer Barlas Ülkü kimdir?

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ömer Barlas Ülkü’nün, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans (MBA) derecesi bulunuyor. Ülkü kariyerine, 1995-1997 yıllarında, aynı zamanda yüksek lisans çalışmaları yaptığı ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. 2000-2008 yılları arasında T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş olarak, 2008-2012 yılları arasında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de İç Denetim ve Kontrol Müdürlüğü’nde Müdür olarak görev yapan Ülkü, 2012 yılında Finansal Yönetim Bölümü’nün kuruluşunda görev aldı. 2012 – 2021 yılları arasında görevine İş Geliştirme Birimi, Mali Operasyonlar ve Destek Faaliyetleri Birimi, Muhasebe ve Finansman Birimi ile Bilgi Teknolojileri Birimi’nden sorumlu Grup Başkanı, 2021 yılından itibaren de bu iş birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam eden Ülkü, 31 Temmuz 2023 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı. Ülkü aynı zamanda Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.