İş İnsanı Hacı Bucak akaryakıt istasyonu yatırımlarını artırıyor

İş insanı Hacı Bucak tarafından kurulan ve tarım, enerji ve hayvancılık gibi alanlarda yatırımlar yapan Bucak Grup, başta Adana ve Aksaray olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde 17 akaryakıt istasyonu yatırımını hayata geçirdi.

Self servis yıkama alanları, elektrikli araçlar için şarj istasyonları ve marketlerin bulunduğu istasyonlar, tüketicilerin yolculukları esnasında mola verip dinlenmeleri için alanlar da sunuyor.

Sıcak içecek ikramlarının ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu istasyonlar, Bucak Grup'un enerji sektöründe sahip olduğu tecrübesiyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutuyor.

Marmara Bölgesi'nde son 2 yılda 3 akaryakıt istasyonu açan Grup, bu sayıyı 2026 sonuna kadar iki katına çıkartmayı hedefliyor.

“Enerji sektöründeki yatırımlarımız sürecek”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bucak Grup Kurucusu iş insanı Hacı Bucak, sektördeki büyümelerini sürdüreceklerini belirterek, Adana ve Aksaray gibi kentlerde başlayan akaryakıt istasyonu yatırımlarında son dönemde Marmara Bölgesi'ne odaklandıklarını söyledi.

Ekonominin lokomotifi olan bu bölgedeki enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak son 2 yılda 3 istasyon açtıklarını dile getiren Bucak, şu açıklamalarda bulundu:

"Son istasyonumuzu Ümraniye'de iş inanı ve siyasetçi Fatih Bucak'ın da katılımıyla Ümraniye'de yapmıştık. Önümüzdeki yıl sonuna kadar Marmara'daki istasyon sayımızı iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Konuya ilişkin arayışlarımız devam ediyor. Ülke ekonomisine duyduğumuz güvenle enerji sektöründeki yatırımlarımız sürecek. Müşterilerimize güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunmayı birinci ilke olarak belirlerken, onların istasyonlarımızı birer mola alanı gibi kullanmaları için hiçbir detayı unutmuyoruz. En kısa sürede yeni açılışlarımızı duyuracağız."