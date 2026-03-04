İş insanı İbrahim Erdemoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek sanayideki son durum ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.
MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Erdemoğlu ile Bahçeli, Türkiye’de sanayi alanındaki son gelişmeler ve ekonomideki mevcut durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekleştirilen görüşmede üretim, sanayi yatırımları ve ekonomideki güncel gelişmeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Görüşmenin verimli bir şekilde gerçekleştiği ifade edildi.