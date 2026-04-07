İş insanı Rıdvan Mertöz’den Malatya’ya 3’üncü okul

Malatya'da depremde hasar gören Sümer Ortaokulu’nun yerine iş insanı Bimed ve Beta-Pak Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

24 derslikli ve yaklaşık 700 öğrenci kapasiteli okulun nisan ayı itibarıyla eğitime başladığını belirten Mertöz, “Deprem sonrası Malatya’nın eğitim altyapısına katkı sunmak istedik. Çocuklarımız için güvenli ve modern bir okul inşa ettik, eğitime desteğimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Rıdvan Mertöz ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, MİAD Başkanı Yunus Aktaş, Elif Sevinç Mertöz ve çok sayıda davetli katıldı.

"Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz"

Açılışta konuşan Seddar Yavuz, iş insanı Rıdvan Mertöz’ün eğitime sunduğu katkıların Malatya için büyük değer taşıdığını belirterek kendilerine şükranlarını sundu.

Malatya’nın bilimde, sanayide ve teknolojide kendini kanıtlamış güçlü bir şehir olduğunu vurgulayan Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve milletin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle kente önemli eğitim yatırımları kazandırıldığını ifade eden Yavuz, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Geleceğin Malatya’sını inşa ediyor, depremle yıkılan şehrimizi cazibe merkezi olacak şekilde yeniden tasarlıyoruz" dedi.

"Malatyalılar memleketini unutmuyor"

Açılışta konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu’nun Malatya için son derece anlamlı bir yatırım olduğunu belirterek, yapılan eğitim desteğinin kente umut verdiğini söyledi.

Rıdvan Mertöz’ün yalnızca bu okul ile değil yaklaşık 25 yıldır eğitime önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Er, Malatya olarak bu desteklerden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

Deprem sonrası eğitim altyapısının güçlendirilmesinde hayırseverlerin rolüne dikkat çeken Er, “Rıdvan Mertöz Ortaokulu’ndan sonra bu okulun açılması bizler için çok kıymetli. Bu yatırımlar insanın geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. İnşallah bu üçüncü okul ama bunun devamı da olacaktır. Malatya insanı vefakardır, Malatyalılar memleketini unutmaz” diye konuştu.

Okulda eğitim başladı

Rıdvan Mertöz’ün eşinin adına yaptırdığı okul, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilirken 24 derslik kapasitesiyle Malatya’da eğitime kazandırıldı.

Mertöz, deprem sonrası eğitim altyapısına katkı sağlamak amacıyla projeyi üstlendiklerini belirterek okulun yaklaşık 700 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu, nisan ayı itibarıyla eğitimin başladığını söyledi.

Malatya merkezde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Sümer Ortaokulu’nun tamamen yıkılarak yeniden inşa edildiğini ifade eden Mertöz, yeni okulun önceki binaya göre daha büyük ve modern olarak planlandığını belirtti.

Okulun yapım sürecine ilişkin konuşan Mertöz, ilk olarak lise yapma hedefiyle yola çıktıklarını ancak önerilen okulların isimlerinin korunması gerektiği düşüncesiyle bu seçenekleri kabul etmediklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Lisesi’nin adının değiştirilmesini uygun bulmadıklarını, şehit adı taşıyan bir başka okul için de aynı hassasiyetle hareket ettiklerini aktaran Mertöz, bunun üzerine ağır hasarlı Sümer Ortaokulu’nun yeniden yapılmasının önerildiğini ve projeyi kabul ettiklerini söyledi.

110 milyon TL'lik yatırım

Yaklaşık dört yıl önce yaptıkları benzer büyüklükteki bir okulun 11 milyon TL’ye mal olduğunu, yeni okulun ise yaklaşık 110 milyon TL’ye tamamlandığını kaydeden Mertöz, belediyenin inşaat şirketinin projeyi üstlendiğini ve daha önce yapılan okulda olduğu gibi titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Mertöz, binanın yanı sıra okulun bazı donatılarını da kendilerinin üstlendiğini dile getirdi. Okulda konferans salonunun koltuklu sistem olarak tasarlandığını, bahçeye basketbol sahası yapıldığını ve birçok donanımın sıfırdan temin edildiğini belirten Mertöz, öğrenciler için güvenli ve modern bir eğitim ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni okulun açılmasıyla birlikte öğrencilerin yeniden tekli eğitim sistemine geçeceğini dile getiren Mertöz, eğitime desteklerinin süreceğini belirterek, “Bu ekonomik koşullarda yeni bir okul için söz vermek zor. Ancak yaklaşık 25 yıldır eğitime katkı sunuyoruz. Karınca kararınca desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.