İş Portföy 25. yılında 25 milyar doları aştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarıyla bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan İş Portföy, 25 yılda 600 milyon dolarlık portföy büyüklüğünden 25 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Şirket, çevre fonu, çocuklara yönelik kumbara fonu ve kadın fonunu kurarken, sosyal sorumluluk fonları aracılığıyla TEMA, Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Tenis Federasyonu gibi kurumlarla işbirliği yaptı.

Elektrikli araçlar, siber güvenlik, dijital oyun ve teknoloji gibi alanlarda tematik fonlar sunan İş Portföy, girişim sermayesi ve gayrimenkul fonlarıyla da reel ekonomiye kaynak sağlıyor.

Portföy yönetiminde yüzde 11,20 pazar payına sahip olan İş Portföy, 224'ü aşkın fonu yönlendiriyor.

154 milyar lira büyüklüğündeki para piyasası fonunu da işleten şirketin "İş'te Fon" mobil uygulaması, yenilenen internet sitesi ve çağrı merkeziyle yatırımcı erişimini kolaylaştırıyor. Sürdürülebilirlik politikalarını insan kaynakları, çevre ve sanat alanlarına da yayan İş Portföy, finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Sektördeki öncü rolümüzü de her geçen gün güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, şirket olarak 25 yıllık bir başarı yolculuğunu kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sezercan, çeyrek asırlık bu sürecin istikrarın, güvenin, yeniliğin ve emekle yoğrulmuş bir kurumsal hikayenin ifadesi olduğunu vurguladı.

Türkiye İş Bankasının Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nden devraldıkları köklü mirasla, 2000'de Türkiye'nin sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve yatırımcılara güvenilir bir portföy yönetimi deneyimi sunmak hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Sezercan, şöyle devam etti:

"O gün 8 kişiyle kurulan şirketimizin attığımız adımlar, bugün ulaştığımız konumun temellerini oluşturdu. Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden biri olarak, yatırım fonlarından emeklilik fonlarına, gayrimenkul ve girişim sermayesi ekosistemine kadar geniş bir yelpazede milyonlarca yatırımcının varlıklarını yönetiyor ve geleceğine katkı sağlıyoruz. Bu başarının ardında, değişen dünyaya hızla uyum sağlayan, alanında uzman, dinamik ve vizyon sahibi deneyimli bir ekip var. Onların özverili çalışmaları sayesinde yalnızca 25 milyar doları aşan yönetilen varlık büyüklüğümüzü değil, sektördeki öncü rolümüzü de her geçen gün güçlendiriyoruz."

"Türkiye'nin yatırım potansiyelini dünyaya taşımayı hedefliyoruz"

Sezercan, kurucularından aldıkları ilham ve sürdürülebilir yatırımlar konusundaki öncü duruşlarıyla çevresel ve sosyal sorumluluğu odaklarına alarak her yatırımcının ihtiyacını karşılayacak çeşitlilikteki fonlarının yanında, eğitim, çevre ve cinsiyet eşitliği, teknoloji gibi temalarda da yatırım dünyalarını genişlettiklerini ve büyüttüklerini ifade etti.

Geleceğin yatırımının sadece kısa vadeli kazanç değil, toplumu için değer yaratan yatırımlar olduğunun altını çizen Sezercan, gelecek dönemde, finansal teknolojilerden sürdürülebilir fon stratejilerine, yapay zeka destekli yatırım danışmanlığından gerçek dünya varlık tokenizasyonuna kadar pek çok alanda yeni fırsatların var olduğunu aktardı.



Hem yerli hem de uluslararası yatırımcılara yönelik ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'nin yatırım potansiyelini dünyaya taşımayı hedeflediklerine işaret eden Sezercan, İş Portföy olarak 2. çeyrek yüzyılda da vizyonlarının net olduğu belirtti.



Sezercan, "Yatırımcısına güven veren, Türkiye'ye değer katan ve sektöre yön veren bir kurum olmaya devam etmek. Geçmişteki başarılarımızı, edindiğimiz deneyimi yanımıza alarak gelecek yolculuğumuza adım atıyoruz. Tutkumuz, cesaretimiz ve kararlılığımızın daim olacağı inancımız tam. Nice 25 yıllara." ifadelerini kullandı.