İş Yatırım, ABD'de açılan davada davalılar arasında yer aldı

İş Yatırım, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ABD'de açılan çok taraflı bir davada, davalılar arasında yer aldı.

Şirketin KAP açıklaması şu şekilde oldu:

“Şirketimiz, uluslararası birden fazla tarafı kapsayan bir uyuşmazlıkta, menkul kıymetlerin bir kısmına saklama ve aracılık hizmeti sunulması gerekçesiyle New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan bir davada davalılar arasında gösterildiğini öğrenmiştir. Söz konusu hizmetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü kanaatinde olan Şirketimiz, davayı hukuk danışmanlarıyla birlikte değerlendirmekte ve gerekli yasal adımları takip etmektedir. Davayla ilgili önemli gelişmeler, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.”