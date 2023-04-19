İşbir Holding’den ikinci GES yatırımı

İşbir Holding, yeni güneş enerjisi santrali (GES) yatırımıyla güneşin enerji tüketimindeki payını artırıyor. 2022 yılında 9,74 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı ile enerji ihtiyacının yüzde 25’ini güneşten karşılayan İşbir Holding, böylece 135 bin adet ağacın kesilmesini ve 4,5 milyon kilogram karbondioksit salınımı engelledi.

Bu yıl ikinci GES yatırımını hayata geçirmek için çalışmalara başlayan İşbir Holding, 10 milyon dolarlık yatırım ile Balıkesir ili Susurluk ilçesinde kuracağı ve 9,152 MWp güce sahip GES ile enerji ihtiyacının yüzde 55’ini karşılamayı hedefliyor. Holding, tükettiği enerjinin tamamını üretmek için de ilerleyen yıllarda yenilebilir enerjiye yatırım yapmayı sürdürecek.

Yıllık 13 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek

Sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde dünyanın ekolojik dengesine pozitif katkı sunmak ve karbon ayak izini azaltmak için harekete geçen İşbir Holding, yeşil enerji dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekliyor. 94 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak olan ve 16 bin 640 panelin kullanılacağı GES yatırımıyla yıllık 13 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Enerji kullanımında tasarruf ederken 4,7 milyon kilogram karbondioksit salınımını da engelleyecek olan şirket, sürdürülebilirlik odağında enerji tüketiminin yerel kaynaklardan yapılmasını ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Sürdürülebilir geleceğin anahtarlarından biri olan yenilenebilir enerjiden biz de faydalanmaya başlayarak karbon nötr kuruluş olma yolunda önemli bir adım attık. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz GES yatırımımızla şu an enerji gereksinimimizin yüzde 25’ini karşılıyoruz. Bu yıl içinde 10 milyon dolar yatırımla hayata geçireceğimiz ikinci GES yatırımızla ise bu oranı yüzde 55’e çıkarmayı ve karbon salınımımızı 4,7 milyon kilogram azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca karbon vergisi açısından da temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ihracatta önemli bir değer yaratacak. Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyada ilk sıralarda yer alırken, bu gücün sanayide ve üretimde kullanılması çok önemli. İşbir Holding olarak ülkemize yenilenebilir enerji anlamında değer katacağına inandığımız projeleri desteklemeye her daim devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İşbir Holding, global çapta kabul edilen stratejiler bütünü Yeşil Mutabakat çerçevesinde, üretim atıklarının en az yüzde 30’unun yeniden kullanılmasıyla ilgili çalışmalarını da Ar-Ge Merkezi’nde yürütmeye devam ediyor. Üretimde farklı alanlarda yeniden değerlendirerek, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasını önceliklendiren İşbir Holding, çevreci üretimini her geçen gün güçlendiriyor.