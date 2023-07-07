ISC Lojistik halka arz ve yurt dışı ofisleri hedefliyor

DUYGU GÖKSU/İZMİR

Denizyolu, havayolu, karayolu ve proje taşımacılığı, depolama, ön ve son taşıma, liman, sigorta ve gümrükleme hizmetleri veren ISC Lojistik A.Ş., önümüzdeki dönemde yurtdışı ofisleri açarak hizmet ağını, halka açılarak da sermaye yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Entegre bir lojistik şirketi olarak Türkiye içerisindeki büyümelerini tamamladıklarını ve bundan sonraki hedeflerinin; halka arz ve dünya ofisleri açmak olduğunu aktaran ISC Lojistik CEO’su Davud Gök, “Halka arz sürecinin ardından sağlanan kaynakla öncelikle Amerika’da New York ve ardından Singapur, Hong Kong ve Dubai’de ofis açmayı planlıyoruz” dedi.

Halka arz sürecini 2027’de tamamlamış olmayı planladıklarını açıklayan Gök, “Altyapı hazır, kadrolaşmaya yöneldik. Halka arzın ardından hızlı bir şekilde dünya ofislerini açacağız. Yurt dışındaki ofisleri idare etmek için merkezin bu anlamda çok güçlü olması gerekiyor” diye konuştu.

195 ülkede network ağına sahip

Tamamen yerli sermaye ile 2005 yılında faaliyete başladıklarını belirten Gök, “İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin şubelerimizle hizmet veriyoruz. Hava yolunda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sertifikamız var. Deniz, hava ve kara yolunda komple ve parsiyel olarak yüklemelerimiz devam ediyor. Global networkler olarak Uluslararası Nakliye Komisyoncuları Dernekleri Federasyonu (FIATA) ve Dünya Kargo Birliği (WCA) üyesiyiz. Bunlar aracılığıyla şu anda en son 195 ülkede bir network ağına sahip olduk. Dünyanın herhangi bir noktasından bir ürünü Türkiye’ye, Türkiye’den bir ürünü de dünyanın herhangi bir noktasına taşıyabilme, aynı zamanda depolama, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini de verme yetisine sahibiz” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde navlun fiyatları nedeniyle Avrupa’nın Türkiye’ye yönelmesiyle lojistik sektöründe önemli bir büyüme olduğunu hatırlatan Gök, öte yandan tüm dünyada yaşanan mal hareketliliğinin de lojistik firmalarına büyük ölçüde gelir kapısı açtığını ifade etti. Gök, “Geldiğimiz noktada ise tüm dünyada enflasyon yükseldi. Kredilere erişim zorlaştı, faizler yükseldi. Aşırı tüketim, yerini tasarrufa bıraktı. Avrupa’dan Türkiye’ye yönelen müşteriler ise eski pazarlarına geri döndü” ifadelerini kullandı.

“İnsan kaynağı en büyük sorun”

22 kişilik genç bir ekiple çalıştıklarını aktaran Gök, “Türkiye’de lojistik sektörünün en büyük sorunu insan kaynağı. Sektörümüzde, İngilizce bilmek koşuluyla tecrübesiz aldığımız her çalışma arkadaşımız için en az 3 yıl emek veriyoruz. Sadece yetiştirmek değil aynı zamanda gençleri şirkette tutmak da çok önemli” dedi.